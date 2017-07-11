У храма президента встречал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который прибыл на Валаам ранее и отслужил здесь торжественную литургию, сообщает "Интерфакс".

Путин приложился к мощам преподобных Сергия и Германа, поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери, а затем пообщался с предстоятелем Русской православной церкви (РПЦ). Разговор шел о жизни монастыря, его обустройстве, передает агентство.

СМИ предполагают, что Путин пробудет на Валааме несколько дней, учитывая, что Федеральная служба охраны закрыла небо над островом, по разным данным, до 13 или 18 июля. Вероятно, именно на Валааме будет решаться вопрос о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви, сообщает издания Rupolit.net.

Обозреватель Коммерсантъ FM Сергей Цехмистренко сообщил с Валаама: "Прибыли мы на место и увидели огромную яхту под названием "Паллада" — как потом выяснили, это подарок Владимира Путина Валаамскому монастырю".

Предположительно, речь идет о бывшей президентской яхте "Паллада", которая в прошлом удостоилась пристального внимания прессы: сообщалось, что это белоснежное двухпалубное судно длиной 31 метр было построено по заказу Кремля на Московском судостроительном заводе в 2002-2003 годах и обошлось, по разным данным, в 4-6,7 млн долларов.

"Рядом стоят еще несколько яхт поменьше, — рассказал Цехмистеренко. — На входе в монастырь стояли рамки, уже проверяли с самого утра, а в небе барражировали вертолеты авиаотряда "Россия".

Также обозреватель описал резиденцию, в которой будет жить президент на Валааме: "Это такое двухэтажное здание с домовой церковью, очень красивой, все отделано мрамором, совершенно церковь. Построена резиденция была несколько лет назад, но сейчас в значительной степени обновлена, как мне рассказали, особенно с точки зрения убранства вот этой домовой церкви".

Цехмистеренко отметил, что на его глазах из этого здания вышли несколько человек в одежде дайверов и проследовали к Ладожскому озеру, из чего сделал вывод, что "там будет обеспечена и такого рода охрана". Но он опроверг сведение о якобы зачистке острова от паломников к визиту высоких гостей. По его словам, паломники сейчас спокойно живут на корабле под названием "Адмирал Кузнецов", поставленном на прикол.

Год назад Путин на торжественной литургии в Спасо-Преображенском соборе попросил братию монастыря молиться о российских военных, погибших в Сирии во время атаки террористов на вертолет МИ-35М, и причастился.