Путин провел совещание на Земле Франца-Иосифа

"Многие объекты министерства обороны могли бы быть, что называется, двойного назначения и могли бы и должны помогать гражданским службам реализовывать те задачи, которые перед ними стоят", — обратился Путин к министру обороны Сергею Шойгу.

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По словам Путина, Россия готова к совместному освоению Арктики с иностранными партнерами в различных сферах. "Мы открыты для широкого партнерства с другими государствами для реализации крупномасштабных взаимовыгодных проектов — от освоения природных ресурсов и развития глобальных транспортных коридоров до науки и экологии", — сказал президент.

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Путин поручил правительству ускорить подготовку программы социально-экономического развития Арктики. По его словам, там должны быть предусмотрены новые подходы к развитию частно-государственного партнерства в реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая освоения шельфов и повышения конкурентоспособности Севморпути.

В совещании также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Минприроды Сергей Донской и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.