"Мы ожидаем, что в ближайшие дни президент Путин позвонит президенту Трампу и поздравит его со вступлением в должность", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1". Пресс-секретарь Путина добавил, что "это протокольная необходимость".

Песков отметил, что в настоящее время нет договоренности о встрече Путина и Трампа, и согласился, что в вопросе контактов зарубежных лидеров с новым президентом США есть определенная неразбериха.

По словам Пескова, Путин готов к встрече с новым президентом США, но организация встречи глав государств займет месяцы, а не недели. "Давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы", — призвал Песков.

"Не только в этом вопросе путаница", — сказал он на замечание ведущего о том, что очень многие мировые лидеры наперегонки сообщают, что у них запланирована встреча с Трампом.

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США. 70-летний Трамп принес присягу в качестве главы государства, официально сменив на этом посту Барака Обаму.