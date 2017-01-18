В среду утром в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в течение часа произошли три сильных землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,7.
Сообщается, что жители города Аквила, который в 2009 году был почти полностью разрушен в результате землетрясения, в панике выбегали на улицы. Местные СМИ сообщают, что в городе Аматриче разрушилась колокольня, поврежденная в результате прошлогодних подземных толчков.
Подземные толчки ощущались в том числе в Риме, расположенном примерно в 100 км от эпицентра.
Сообщения о жертвах и пострадавших в результате ЧП не поступали.
Местные власти сообщают, что оценить ущерб от землетрясения будет непросто из-за сильных снегопадов, которые затрудняют движение транспорта в центральной Италии.
В результате землетрясения в Италии в августе прошлого года погибли около 300 человек, были разрушены несколько тысяч домов. Города Аматриче и Пескара-дель-Тронто пострадали сильнее всего.
Еще одно сильное землетрясение произошло в стране в октябре прошлого года.