Пассажиры римского метро и ученики некоторых школ итальянской столицы были эвакуированы после серии землетрясений, произошедших в центральной части Италии.

В среду утром в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в течение часа произошли три сильных землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,7.

Сообщается, что жители города Аквила, который в 2009 году был почти полностью разрушен в результате землетрясения, в панике выбегали на улицы. Местные СМИ сообщают, что в городе Аматриче разрушилась колокольня, поврежденная в результате прошлогодних подземных толчков.

Подземные толчки ощущались в том числе в Риме, расположенном примерно в 100 км от эпицентра.

Сообщения о жертвах и пострадавших в результате ЧП не поступали.

Местные власти сообщают, что оценить ущерб от землетрясения будет непросто из-за сильных снегопадов, которые затрудняют движение транспорта в центральной Италии.

В результате землетрясения в Италии в августе прошлого года погибли около 300 человек, были разрушены несколько тысяч домов. Города Аматриче и Пескара-дель-Тронто пострадали сильнее всего.

Еще одно сильное землетрясение произошло в стране в октябре прошлого года.