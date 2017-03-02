"С сегодняшнего дня запущен процесс передачи американской собственности в российскую юрисдикцию и через две недели, к середине марта, я надеюсь, за один день будет произведена перерегистрация учредителей "Эха Москвы" — и требование Роскомнадзора, таким образом, будет выполнено", — сказал Венедиктов "Интерфаксу".

Он уточнил, что это все требует времени, чтобы в глазах американских правоохранительных органов процесс не выглядел как экспроприация собственности. Венедиктов также отметил, что в целом удовлетворен совместной работой с Роскомнадзором, но по-прежнему недоволен странной трактовкой закона.

Гендиректор радиостанции Екатерина Павлова в свою очередь заявила агентству ТАСС, что "Эхо Москвы" устранило проблемы с документами, о которых в феврале ее уведомил Роскомнадзор, и сейчас они находятся на согласовании в ведомстве. Павлова уточнила, что не может сказать, сколько времени занимает подобное оформление документов.

Она добавила, что Роскомнадзор помогает радиостанции с подготовкой документов, которые "готовятся в том числе на территории США". "Здесь не все от нас зависит, но в целом вся процедура согласована, все шаги согласованы, все сроки согласованы. У нас нет опасений на данном этапе", — сказала гендиректор "Эха Москвы". Она, как и Венедиктов, считает, что эта работа будет завершена в ближайшие сроки.

10 февраля Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" привести свою структуру в соответствие с российским законодательством, исключив иностранное владение компанией. Радиостанция обещала сделать это до 15 февраля, Павлова отмечала, что для этого придется менять структуру акционеров.

Венедиктов же тогда пояснял RNS, что претензии надзорного ведомства связаны со структурой собственности — в частности, с присутствием американской компании в капитале.

Сейчас доля иностранного капитала на "Эхе Москвы" не превышает 20%, что по закону допустимо для зарубежных акционеров российских медиа. Однако в письме Роскомнадзора, как сказал RNS Венедиктов, речь шла "о новой трактовке" закона, где пакет иностранных акционеров уже "нулевой".

Позже пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что у ведомства "нет никаких претензий к "Эху Москвы" по поводу их иностранного владения". "У них проблема с учредительными документами, которая носит технический характер", — пояснил он.