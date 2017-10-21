Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид вводит в действие 155-ю статью конституции Испании, чтобы восстановить законность.

Правительство и парламент Каталонии будут распущены, и в провинции в течениe шести месяцев будут проведены досрочные выборы.

Однако эти меры еще предстоит утвердить сенату — верхней палате парламента Испании, в которой представлены все регионы.

Премьер-министр Мариано Рахой встретился с членами кабинета — спустя почти три недели после референдума, состоявшегося в испанской провинции.

Испанское правительство заявляет, что голосование было незаконным, однако каталонский лидер Карлес Пучдемон настаивает, что он был наделен полномочиями объявить о независимости Каталонии.

На заседании правительства Испании в субботу министры решали, как воплотить в жизнь статью 155-ю конституции, которая позволяет центральному правительству вводить прямое правление при кризисных ситуациях и ограничивать власть региональных органов на некоторое время.

При этом 155-я статья не дает правительству права полностью отменить автономный статус региона.

Кризис в стране развивается с момента проведения запрещенного центральными властями и признанного незаконным Конституционным судом референдума о независимости Каталонии 1 октября.

90% каталонцев — из тех 43% населения провинции, которые пришли на избирательные участки — проголосовали за независимость от Испании. Большинство противников отделения бойкотировали голосование.

Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, но сразу же приостановили ее действие с тем, чтобы начать переговоры с центральными властями.

Мадрид, однако, настаивал, чтобы Пучдемон четко разъяснил позицию Каталонии — объявлена независимость или нет.