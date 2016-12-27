Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий февраля 2014 года на Украине государственным переворотом.





Многомесячная акция протеста на площади Независимости в Киеве зимой 2013-2014 года закончилась отстранением от власти президента Виктора Януковича и объявлением досрочных выборов.





В начале процесса Олейник объявил, что он и его семья на родине подвергаются преследованиям, поэтому бывший депутат - сначала от блока Юлии Тимошенко, а потом от Партии регионов - проживает в Москве и подал иск по месту жительства.





По его словам, украинские ведомства и суды отказываются рассматривать его заявления.





В своем иске Владимир Олейник потребовал юридически расценивать смену власти на Украине как государственный переворот. В доказательство своего утверждения Олейник заявил, что в 2014 году тогдашний президент Виктор Янукович был незаконно отстранен от власти.





"Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле", - согласилась с ним судья Анна Шипикова.





В рамках этого дела в качестве свидетеля был допрошен сам бывший президент Украины Виктор Янукович, после бегства из Киева 21 февраля 2014 года проживающий на территории России.





Официальный Киев пока не прокомментировал решение Дорогомиловского суда Москвы.





Генпрокуратура Украины в настоящее время расследует восемь преступлений, по которым Янукович проходит подозреваемым. В частности, его подозревают в указании и согласовании применения чрезмерных мер, спецсредств и огнестрельного оружия к участникам массовых акций протеста в ноябре 2013-го - феврале 2014 года.