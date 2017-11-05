Знаменитый ирландский рок-музыкант Боно через зарегистрированную на Мальте офшорную кампанию приобрел супермаркет в литовском городе Утена, сообщает со ссылкой на The Guardian портал Delfi.lv.

Информация о финансивых операциях связанных с солистом группы U2 компаний содержится в пакете документов под названием "Райское досье", которые в воскресенье опубликовала международная группа журналистов. Репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов, которые использовали обладатели крупных состояний (в том числе политики и предприниматели), а также крупные международные корпорации. Досье содержит около 13,4 миллиона секретных документов.

The Guardian отмечает, что Боно никогда не был в Литве. Однако он использовал зарегистрированный на Мальте офшор, чтобы частично приобрести торговый центр Aušra в городе Утена. Сумма сделки в 2007 году составила 5,8 млн евро. В 2012 году Боно перенес свое предприятие на остров Гернси.

Представители певца сообщили газете, что Боно являлся одним из малых инвесторов мальтийской компании, которая была ликвидирована в 2015 году.