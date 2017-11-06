Расследование, в котором принимали участие 382 журналиста из 67 стран, позволило проследить финансовые вложения многих мировых знаменитостей на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских островах и других "райских офшорах". Документы попали в ICIJ от немецкой Suddeutsche Zeitung, которой их передал неизвестный источник.

Британская The Guardian заинтересовалась опубликованными данными о финансовых сделках герцогства Ланкастер, которое управляет личным состоянием королевы Елизаветы II. Так, сообщается, что в 2004-м и 2005 годах около 10 млн фунтов стерлингов было вложено в фонды на Бермудских и Каймановых островах.

Некоторые из инвестиций оказались неподобающими особе королевской крови. Так, например, деньги королевы пошли на раскрутку компании BrightHouse, которую уличили в выдаче микрозаймов британским подданным на неправомерных условиях. После скандала компании пришлось выплатить 14,8 млн фунтов компенсаций для почти 250 тыс. пострадавших клиентов.

В герцогстве уверяют, что понятия не имели о вложениях в BrightHouse до того момента, пока журналисты не начали задавать вопросы. Принадлежащую королеве долю в компании официальные лица назвали "ничтожной", заверив, что давно избавились от дурно пахнущего актива.

"Инвестирование в офшоры незаконным не является, однако, если данные подтвердятся, это почти наверняка вызовет в Британии скандал. Помните, в прошлый раз, когда была подобная утечка, Дэвид Кэмерон чуть не лишился поста премьера. Королеве, безусловно, такое не грозит, понятно, что финансовыми вопросами она лично не занимается, однако осадок эта история может оставить неприятный", — прокомментировал итоги расследования РИА "Новости" источник, близкий к правительству Великобритании.

Он полагает, что герцогству предстоит ответить на весьма неприятные вопросы и опубликовать документы, способные убедить британцев в отсутствии махинаций.

По информации BBC, всего герцогство Ланкастерское распоряжается состоянием в 500 млн фунтов стерлингов. Финансовый директор Крис Эдкок заверил журналистов, что инвестиционная стратегия герцогства основывается на рекомендациях экспертов, и только малая часть инвестиций приходится на зарубежные фонды.

"Все наши инвестиции проходят аудит и соответствуют закону. Королева по своей доброй воле платит налоги со всех доходов, которые получает от герцогства", — заверил он.

Журналисты рассказали об интересах команды Трампа по всему миру

Отдельного расследования удостоились соратники нынешнего американского президента. Дональд Трамп в прошлом году пообещал провести налоговую реформу и вернуть триллионы долларов, которые американский бизнес вкладывает за рубежом, чтобы вкладывать их в Америке. Однако пока ему не удалось убедить сделать это даже людей из своего ближнего круга.

Например, главный экономический советник Трампа Гэри Кон, который является идеологом и основным лоббистом налоговой реформы, в разное время возглавлял 22 компании, зарегистрированные на Бермудах. Он проигнорировал просьбы журналистов-расследователей о комментариях.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон оказался директором офшорной фирмы, которая замешана в многомиллиардном нефтегазовом предприятии на Ближнем Востоке. Компания была связаны с ExxonMobil, которую впоследствии возглавил Тиллерсон (на тот момент он руководил йеменским подразделением ExxonMobil). Пока Тиллерсон возглавлял Marib Upstream Services Company, Exxon и Hunt Oil занялись экспортом газа, добываемого в Марибе в Йемене, отмечает РБК.

Власти Йемена провели национализацию предприятий по бурению газа и вытеснили ExxonMobil со своего рынка, когда 20-летний контракт на разведку и добычу ископаемых истек в 2005 году. В течение нескольких лет техасская компания пыталась добиться в Международной торговой палате продления контракта и выплаты 1,6 млрд долларов компенсации. В итоге международные арбитры встали на сторону Йемена.

В 2015 году Саудовская Аравия начала военную операцию на территории Йемена под предлогом борьбы с вооруженной повстанческой группировкой "Ансар Аллах". Спустя два месяца после того, как Тиллерсон возглавил Госдепартамент США, бомбардировки Йемена с молчаливого одобрения Вашингтона возобновились с новой силой.