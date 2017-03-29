На помощь тореадору поспешили его коллеги с капоте (большой плащ, который показывают быку) в руках. Они отвлекли животное, тряся перед ним яркой тканью. Пострадавшего унесли с арены под аплодисменты зрителей. О его состоянии не сообщается. Также ничего не известно и о судьбе раненого быка.