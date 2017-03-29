На помощь тореадору поспешили его коллеги с капоте (большой плащ, который показывают быку) в руках. Они отвлекли животное, тряся перед ним яркой тканью. Пострадавшего унесли с арены под аплодисменты зрителей. О его состоянии не сообщается. Также ничего не известно и о судьбе раненого быка.
Раненый бык поднял испанского матадора на рога(2)
Foto: AFP/Scanpix
В Мадриде во время корриды раненый бык сбил матадора с ног, а затем несколько раз боднул его, сообщает Lenta.ru. Видеозапись произошедшего публикует издание The Daily Mirror.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.