Национальный архив США опубликовал первую порцию документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Всего были опубликованы 3810 документов, включающих записи ФБР и ЦРУ, 441 из которых ранее был полностью засекречен, а остальные 3369 издавались в отредактированном виде, говорится на сайте ведомства.

Наибольший интерес среди опубликованных документов представляют 17 аудиофайлов с интервью агента КГБ Юрия Носенко, который бежал в США в январе 1964 года.

Носенко утверждал, что в бытность агентом КГБ он вел дело человека, который позднее стал главным подозреваемым по делу об убийстве Кеннеди — Ли Харви Освальда, когда тот проживал в СССР. Интервью с Носенко было записано в январе, феврале и июле 1964 года.

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) во время проезда кортежа по Элм-Стрит. Президент и его жена ехали в открытом лимузине. Когда машина проезжала мимо школьного книгохранилища, раздался выстрел. Первая пуля попала Джону Кеннеди в спину, вторым выстрелом президент был ранен в голову.

По официальной версии, убийство совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд. Он был застрелен в полицейском участке двумя днями позднее. Между тем споры об убийстве Кеннеди не утихают до сих пор. Преступление породило большое число теорий заговора.

После убийства Кеннеди конгрессом США был принят закон, который обязывал все государственные учреждения собирать и передавать материалы, связанные с преступлением, в Национальный архив. Документ, принятый в 1992 году, гласит, что каждая запись об убийстве должна быть публично раскрыта в полном объеме и быть доступна не позднее чем через 25 лет после даты вступления закона в силу, если не будет принято решение о продлении срока секретности.

К ноябрю 1992 года Национальный архив США собрал коллекцию записей, связанных с убийством Кеннеди, насчитывающую около пяти миллионов страниц.