В то же время телеканал не приводит ни конкретных имен подозреваемых в передаче писем россиян, ни каких-либо доказательств, свидетельствующих в пользу этой версии.

Газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников еще в начале декабря 2016 года писала о неких посредниках, которые могли передать Wikileaks письма из штаба бывшего кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что представители разведки сообщили в четверг Бараку Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании 2016 года.

Доклад был подготовлен Министерством внутренней безопасности США и Национальной разведкой страны. В нем говорится об уверенности Вашингтона в иностранном вмешательстве в выборы, в том числе во взломе хакерами, связанными с российским правительством, почты Демпартии. По мнению разведки, такие действия помогли Дональду Трампу победить на выборах.

Как сообщил Джош Эрнест, доклад будет позже представлен членам Конгресса. Кроме того, как стало известно, в пятницу, 6 января, избранный президент Дональд Трамп встретится с представителями разведки, которые отчитаются перед ним на эту тему. Версия доклада, не содержащая секретных сведений, будет распространена на следующей неделе.

Ранее США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу одержать победу. По версии американских властей, в июле связанные с Москвой хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии и партийного комитета по выборам в Конгресс. В Москве все обвинения категорически опровергают.

29 декабря США ввели санкции против России в связи с кибератаками против американской избирательной системы. Под ограничительные меры, в частности, попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ.