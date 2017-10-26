Записка Альберта Эйнштейна, содержащая рецепт счастливой жизни, продана на аукционе в Иерусалиме за 1,56 млн долларов. Эту записку в 1922 году Эйнштейн дал курьеру токийского отеля вместо чаевых.

Ученый только что узнал о присуждении ему Нобелевской премии по физике и сказал курьеру, что, если повезет, эта записка окажется намного более ценной, чем чаевые. Эйнштейн написал в ней, что достижение долгожданной цели не гарантирует счастье.

Автор теории относительности читал лекции в Японии, когда ему была присуждена Нобелевская премия. Когда к нему в номер постучался курьер с посылкой, у Эйнштейна не оказалось денег на чаевые. Вместо этого он отдал курьеру листок из блокнота с логотипом гостиницы Imperial Hotel Tokyo.

На листке рукой знаменитого физика было написано по-немецки: "Спокойная и скромная жизнь принесет больше счастья, чем погоня за успехом и постоянное беспокойство, которое ее сопровождает".

Вторая записка, написанная Эйнштейном в то же время, гласит: "Где есть воля, там есть и способ". Она была продана за 240 тысяч долларов, сообщил аукционный дом "Виннерс".

Итоговая цена двух лотов оказалась значительно выше ожидавшейся, заявил представитель "Виннерс". По его словам, одну из записок купил некий европейский гражданин, пожелавший остаться неизвестным. А выставил на продажу записки племянник курьера, получившего их от Альберта Эйнштейна.

Знаменитые советы Альберта Эйнштейна:

- Чтобы решить проблему, нужно изменить ход мыслей, который привел к ней.

- Настоящий признак интеллекта — не знание, а воображение.

- Мы все еще не знаем и тысячной процента всего, что явила нам природа.

- Когда вы ухаживаете за красивой девушкой, час кажется секундой. Когда вы сидите на раскаленной печи, секунда кажется часом. В этом заключается относительность.

Источник: The Yale Book of Quotations/BrainyQuote.