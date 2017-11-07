Обложка последнего номера журнала посвящена консервативному швейцарскому проповеднику, исламоведу, писателю и профессору Оксфордского университета Тарику Рамадану, которого две женщины обвинили в сексуальном насилии.

Художник Charlie Hebdo изобразил идеолога европейских исламистов с эрегированным членом, сопроводив рисунок подписью "Я — шестой столп ислама". Карикатура озаглавлена "Изнасилование. Защита Тарика Рамадана".

Напомним, в конце октября французская пресса сообщила о двух жалобах об изнасиловании, поданных против Рамадана. В одном случае речь шла о "перешедшей в ислам француженке 42 лет", у которой в тот период были проблемы с ногой, и она передвигалась на костылях. Она заявила, что Рамадан жестко изнасиловал ее осенью 2009 года в отеле в городе Лион.

За три дня до этого в Париже было начато расследование после жалобы еще одной женщины — 40-летней Хенды Айяри, бывшей салафитки, ставшей антирелигиозной феминисткой. По ее словам, изнасилование произошло весной 2012 года.

Сам Рамадан через своего адвоката объявил, что намерен подать на Хенду Айяри в суд за клевету. Все обвинения исламский проповедник назвал "лживой кампанией противников".

Выпускающий редактор и карикатурист Charlie Hebdo Лорен Луриссо отметил, что изданию угрожают постоянно, однако в данном случае количество непосредственных угроз физического уничтожения достигло "критического уровня". "Иногда число смертельных угроз, которые мы получаем в социальных сетях, достигает пика. Это именно такой случай. Тяжело установить, являются ли эти угрозы чем-либо серьезным но мы относимся к ним всерьез, поэтому решили подать заявление в полицию", — заявил журналист.

Напомним, в январе 2015 года на редакцию Charlie Hebdo было совершено нападение: в офис издания ворвались террористы с огнестрельным оружием и убили 12 человек, прежде чем полиции удалось их нейтрализовать. То нападение стало местью за карикатуры на пророка Мухаммеда.