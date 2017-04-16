Латинская Америка уже давно имеет репутацию региона с самым высоким рейтингом насилия и жестокости в городах. В этом году из 50 городов, вошедших в рейтинг самых жестоких, 43 города расположены в Латинской Америке (19 — в Бразилии, 8 — в Мексике и 7 — в Венесуэле). Четырьмя городами представлены в списке США, тремя — ЮАР.

Насилие и убийства в регионе в основном связаны с наркотрафиком и войной преступных группировок, а также с политической нестабильностью и высоким уровнем бедности населения, что усугубляется низким экономическим ростом, сообщает "Вести экономика".

Представляем 50 самых жестоких городов мира. В рейтинг вошли города с населением свыше 300 тысяч человек. Сюда не входят зоны боевых действий или города, данные по которым по какой-то причине являются недоступными. Поэтому многие опасные города не оказались в рейтинге этого года. В целом рейтинг составлен на основе числа насильственных смертей на 100 тысяч человек.