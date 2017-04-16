Насилие и убийства в регионе в основном связаны с наркотрафиком и войной преступных группировок, а также с политической нестабильностью и высоким уровнем бедности населения, что усугубляется низким экономическим ростом, сообщает "Вести экономика".
Представляем 50 самых жестоких городов мира. В рейтинг вошли города с населением свыше 300 тысяч человек. Сюда не входят зоны боевых действий или города, данные по которым по какой-то причине являются недоступными. Поэтому многие опасные города не оказались в рейтинге этого года. В целом рейтинг составлен на основе числа насильственных смертей на 100 тысяч человек.
- 1. Рейтинг 50-ти самых жестоких и опасных городов мира
- 2. С 50-го по 41-е места
- 3. C 40-го по 31-е места
- 4. С 30-го по 21-е места
- 5. С 20-го по 11-е места
- 6. С 10-го по первое места