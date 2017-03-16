Признания равенства реки и человека местное племя маори добивалось в течение 140 лет. "Мы считаем реку своим предком, мы с ней единое целое, поэтому мы делали все это", — рассказал изданию Джеррард Альберт, представитель маори, который вел переговоры с парламентом страны.

Закон вступил в силу 15 марта. Новый статус водоема означает, что причиненный ему вред приравнивается к ущербу, нанесенному племени. Уонгануи также получила двух попечителей, от правительства страны и от племени, сообщает Lenta.ru.

Этот процесс стал самым длинным в истории Новой Зеландии. Сотни местных жителей заплакали от радости, когда узнали, что им удалось добиться признания реки живым существом. На работы по реновации реки власти выделили 80 миллионов долларов, а также один миллион долларов на создание правовой базы.

Маори — коренной народ, являвшийся основным населением Новой Зеландии до прибытия европейцев. Число маори в Новой Зеландии по переписи 2013 года составляло около 600 тысяч человек (15% населения страны).

Зимой 2014 года суд в Аргентине впервые в мире наделил орангутанга правом на личную свободу, которым обладает человек. После этого признания было решено выпустить животное из зоопарка на волю.