Фракция республиканцев в Конгрессе США представила проект реформы здравоохранения, которая сменит введенную президентом Обамой страховую систему Obamacare, давно вызывающую недовольство республиканцев.

Сегодня подавляющее большинство обладателей страховки получают дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, указ о доступном здравоохранении и защите пациентов (именно его в простонародье называют Obamacare) обязывает всех американцев завести себе медстраховку — в противном случае они платят штраф, сейчас составляющий в среднем 995 долларов в год.

Необходимость дополнительно платить за страховку вызывала у многих американцев недовольство — они считают, что по Конституции США правительство не может с помощью законов заставлять их покупать какие-либо определенные товары. В рамках реформы республиканская партия предлагает отменить эти штрафы, а также субсидии для пожилых граждан, которые уже пользуются налоговыми льготами.

"Сегодня сделан важный шаг к тому, чтобы вернуть американцам возможность выбора в рамках системы здравоохранения и снова сделать его доступным", — говорится в заявлении Белого Дома.

Президент Дональд Трамп будет рад вместе с конгрессменами работать над новым законом, сообщается в документе. Представители Демократической партии уже отреагировали на инициативу, отметив, что после ее введения цена медицинского обслуживания скорее всего резко вырастет.

Кроме того, говорят они, уже сегодня понятно, что новый закон о медстраховке уменьшит общее количество застрахованных американцев, а лишатся страховки в первую очередь бедные. Сейчас большинство мест в обеих палатах парламента занимают республиканцы, поэтому они могут полностью отменить старый закон несмотря на несогласие демократов. Но многие из аспектов реформы Обамы все же пользуются популярностью, и республиканцы скорее всего постараются в новом законе их сохранить.

Obamacare позволил получить страховку 20 миллионам граждан США, у которых раньше ее не было. О новой реформе некоторые республиканцы говорят, что она не позволит бедным семьям получать качественное медицинское обслуживание.

Спикер палаты представителей республиканец Пол Райан в то же время заявляет, что реформа наоборот сделает здравоохранение более доступным — никто не будет "выбивать землю из-под ног" у бедных американцев, заявил он.