Как сообщает агентство, на портале виден маршрут самолета Ил-96 с регистрационным номером RA-96022. На кадрах прибытия Путина в Гамбург президент выходит именно из этого лайнера.

Агентство отмечает, что причина, по которой самолет президента проделал более длинный маршрут, не ясна.

7 июля в немецком Гамбурге начался саммит лидеров стран "большой двадцатки". В первый день G20 состоялось одно из самых ожидаемых событий форума — первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.