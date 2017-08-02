Число потерь отличается от официально объявленного Министерством обороны России. Минобороны РФ ранее заявило о десяти погибших. Как уточняет агентство, среди погибших в Сирии в 2017-м — 21 наемник и 17 военных, статус еще двоих Reuters установить не смогло.

Что касается последних потерь российских военных в Сирии, то в первой половине июля в Сирии под минометным обстрелом боевиков погиб военный советник капитан Николай Афанасов, сообщалось в официальном заявлении министерства обороны РФ. Афанасов работал в провинции Хама на западе страны, в 75 км от порта Тартус, где располагается российская база.

А в мае в Сирии погибли два российских военных советника — начальник штурмового батальона Евгений Константинов и глава разведывательного батальона майор Александр Складан.

В конце мая газета "Коммерсант", ссылаясь на официальные данные Минобороны РФ, сообщила, что в Сирии погибли 32 российских военных. Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.