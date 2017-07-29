О подготовке санкции Рогозин заявил в интервью телеканалу "Россия-24": там показали отрывок из взятого у вице-премьера Интервью. "Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лиц, которые принимали данные решения. Наши санкции будут выверенные и очень адресные", - пообещал он.

Накануне в Twitter Рогозин велел "гадам" ждать ответа. В Румынии на его эмоциональные заявления отреагировали сдержанно. Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну призвал не вступать в дискуссию: "Абсолютно неуместно использовать подобные слова… Не думаю, что мы должны превращать это в дискуссию, с нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других". (Цитата по РБК.)

Визит Рогозина в Молдавию в пятницу был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией авиакомпании S7. Регулярному рейсу по маршруту Москва - Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны". Лайнер совершил посадку в Минске, после чего зампред российского правительства отправился в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" из столицы Белоруссии, напоминает ТАСС.

Рогозин направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном по его личному приглашению.