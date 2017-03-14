"На подходе у нас создание новых средств орбитальных — перспективного корабля "Федерация". Нам нужно начинать готовить космонавтов к нему. Набор начинается сегодня, будет проводиться до конца года. В конце декабря будут подведены итоги. Количество, которое необходимо набрать, — шесть-восемь человек", — отметил Иванов, сообщает ТАСС.

Отобранные космонавты впервые полетят на новом космическом корабле "Федерация" и станут первым россиянами, которые отправятся к Луне. "Цель — отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля "Федерация", будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне", — подчеркивает "Роскосмос".

Соискатели пройдут несколько этапов отбора: по образованию и профессиональной пригодности, медицинским показателям, психологическим качествам, физической пригодности.

В отряд набирают граждан России в возрасте не старше 35 лет. Соискатели должны иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и иметь опыт работы. "Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации", — отмечает "Роскосмос".

Соискатели должны иметь способности к изучению космической техники, уметь работать с компьютерной техникой, а также знать английский язык. С полным перечнем требований можно ознакомиться на сайте "Роскосмоса" и Центра подготовки космонавтов. Замначальника Центра подготовки космонавтов Юрий Маленченко заявил, что на прием документов отводится всего четыре месяца, после чего начнется работа с кандидатами.

В российском отряде космонавтов числятся 30 человек, из которых 14 не имеют опыта космических полетов. Восемь космонавтов летали в космос один раз, четверо совершили по два полета, двое летали на орбиту трижды, а у космонавтов Федора Юрчихина и Геннадия Падалки, четыре и пять орбитальных полетов соответственно.

58-летний Падалка является мировым рекордсменом по продолжительности нахождения в космосе — 878 дней. Он также является самым пожилым космонавтом в российском отряде. Самым молодым космонавтом является Иван Вагнер 1985 г. рождения.

Новый набор станет 17-ым набором в российский отряд космонавтов. Последний раз отбор проводили в 2012 г., его особенностью стала открытость: заявки мог подать любой желающий, а не только военные летчики и работники ракетно-космической отрасли. Тогда отобрали восемь человек, из которых шесть до сих пор состоят в отряде.