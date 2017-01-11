Как отмечается в заявлении корпорации, еще одной возможной причиной могло быть нарушение технологии сборки двигателя.

Ранее Роскосмос заявил, что запуск космического грузовика "Прогресс МС-05", запланированный на 2 февраля, перенесен на 21 февраля.

Ракета-носитель "Союз-У" с грузовиком "Прогресс МС-04" стартовала с Байконура к Международной космической станции 1 декабря 2016 года. Корабль должен был доставить на МКС около 2,5 тонны грузов.

Связь с ракетой была потеряна на 382-й секунде полета. Авария, как сообщалось, произошла на высоте 190 километров над безлюдной территорией в Туве.

Российские информагенства, ссылаясь на свои источники в силовых органах Тувы, сообщили о вспышках, которые очевидцы видели в районе населенного пункта Иштии-Хем, и предположили, что это могли быть обломки ракеты.