Как сообщает глава МИТ Сергей Никулин в письме к первому замгендиректора госкорпорации "Ростех" Владимиру Артякову, из-за тяжелой экономической ситуации и проблем с кредиторами Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ)не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок "Ярса" для Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики (ЦНИИ АГ).

"Предприятие свои обязательства по контрактам с ЦНИИ АГ не выполняет, находится в предбанкротном состоянии", — говорится в письме. ПЭМЗ проавансирован на 80% от объема поставок 2017 года, но закупка комплектующих вовремя проведена не была, а поставка оборудования не проводится с июня 2016 года.

"Это поставило под угрозу срыва выполнение заданий государственного оборонного заказа", — пишет Никулин и просит "Ростех" оказать содействие в восстановлении на подольском заводе, развернув дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ).

Источники газеты в МИТ сообщили, что ковровский завод готов взять на себя эти обязательства, но потребуется примерно полтора года, чтобы внести изменения в контракт, поскольку исполнителем оборонзаказа в этой части является "ПЭМЗ-Спецмаш".

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявлял, что ракеты "Ярс" могут уклоняться от систем ПРО космического базирования, поскольку в них предусмотрены варианты противоракетного траекторного маневра для уклонения. Кроме того, "Ярс", в отличие от "Тополя", позволяет совершать пуски с площадок, недоступных для своего предшественника.

Успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" прошел в октябре 2015 года на космодроме Плесецк. Всего за 2016 год, по данным Минобороны РФ, на боевое дежурство заступили 23 пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" в стационарном и мобильном вариантах. В 2017 году Ракетные войска стратегического назначения рассчитывают получить не менее 20 ракет.