Так, сотрудник Сбербанка рассказал порталу, что с паспортом ДНР или ЛНР невозможно даже разместить средства на вклад, поскольку эти документы не принимаются банком для осуществления любых операций. Госбанк сослался на то, что с момента подписания указа президента банку требуется время для организации приема новых видов паспортов в качестве документа, удостоверяющего личность.

С точки зрения экспертов, действия банков нелегальны, поскольку паспорта из ДНР и ЛНР вполне подходят под положение закона о том, что для идентификации личности необходимы "документы, признанные в рамках российского законодательства и международных договоров России". Никаких исключений в отношении граждан самопровозглашенных республик российское законодательство не содержит.

Юрист Олег Колотилов, в свою очередь, отметил, что ДНР и ЛНР формально остаются непризнанными территориями, а потому обладатели паспортов из этих республик продолжат сталкиваться с подобными проблемами до тех пор, пока не поступят соответствующие разъяснения от Центробанка и Росфинмониторинга.

Указ о временном признании в РФ паспортов, других документов и автомобильных номеров, выданных в ДНР и ЛНР Путин подписал в середине февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя указ, пояснил, что документ подписан исключительно в гуманитарных целях, поскольку жителей Донбасса "постоянно подвергают различным блокадам, различным ограничениям". Министр заверил, что никто не видит в данном указе изменение позиции России по статусу самопровозглашенных республик.

В руководстве ДНР и ЛНР указ встретили оптимистично. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, в частности, заявил, что данное решение Москвы — "еще одно свидетельство того, что Россия поддерживала и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои честь и достоинство". Глава ЛНР Игорь Плотницкий же отметил, что решение Путина приближает ЛНР к мировому признанию.