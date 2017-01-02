В понедельник 2 января пограничная служба России задержала на границе автобусы Lux Express, которые обслуживали ежедневный маршрут Хельсинки-Петербург. Предварительной причиной российские власти назвали приостановление действия лицензии на осуществление международных перевозок Lux Express по неизвестным на данный момент причинам.

Руководитель инфослужбы Lux Express Марина Бахманн сказала, что данная проблема касается линии Хельсинки-Петербург. Автобусы на других линиях ходят согласно графику.

В связи с задержанием автобусов возникло опоздание в графике движения автобусов отправившихся сегодня из Хельсинки. Всего в автобусах находилось 270 пассажиров, большинство из которых является гражданами Российской Федерации. Lux Express организует скорейшую транспортировку пассажиров в пункт назначения при помощи других автобусных перевозчиков или поездов, также многие пассажиры продолжили путь до места назначения самостоятельно. Тем пассажирам, которым пока не удалось предложить альтернативный рейс, Lux Express организует временное размещение.

По словам руководителя по обслуживанию Lux Express в России Райта Реммеля, у предприятия пока нет точной информации о причине задержания автобусов на границе. "По нашей информации, у автобусов Lux Express не должно быть никаких препятствий для осуществления поездок в Россию — разрешение на перевозку имеется и его неожиданный отзыв стал для нас полным сюрпризом", — сказал Реммель. По его словам, приоритетом предприятия сейчас является забота о пассажирах, находившихся в автобусах, и их как можно быстрая и комфортная доставка в пункт назначения.

"Мы очень сожалеем о доставленных неудобствах. Сейчас мы занимаемся выяснением причин случившегося. До 9 января приостановлена и продажа новых билетов на данный маршрут. Всем пассажирам, у которых запланирована поездка в Россию с Lux Express, советуем следить за новой информацией на нашем сайте и страничках в социальных сетях", — добавил он.

По словам Реммеля, быстрое разрешение возникшей ситуации затрудняют и новогодние каникулы, которые продолжаются в России. "Пока нам не удалось получить официального объяснения причин от властей. Никогда раньше подобных проблем у нас не возникало", — сказал Реммель.

Lux Express обслуживает на маршруте Хельсинки-Петербург три отправления в день.