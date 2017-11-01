В обзоре российских газет: Протестная активность продолжает расти; Кого допустят наблюдать за выборами; Москва и Амстердам ограничат перевозки.

Региональные элиты в полупараличе

В России продолжают расти протестная активность и падать качество государственного управления, пишет "Независимая газета" со ссылкой на индекс социально-экономической и политической напряженности, опубликованный Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.

Протестная активность в регионах заметно выросла в первой половине 2017 года, и авторы доклада подчеркивают, что прирост достигнут в первую очередь за счет выступлений против коррупции и действий правоохранительных органов.

Издание напоминает, что антикоррупционную повестку задает оппозиционер Алексей Навальный. Эксперты обратили внимание, что организованные его командой акции переломили тенденцию к сокращению числа политических протестов, наблюдавшуюся с 2014 года.

Административная устойчивость в регионах ухудшается из-за смены главы субъекта РФ, или в связи с любыми существенными перестановками в высших эшелонах местной власти, отметили эксперты.

Газета напоминает, что за девять месяцев 2017-го арестованы два руководителя региона, восемь вице-губернаторов или зампредов правительства, один мэр региональной столицы. "Общая численность такого рода верхушки региональной элиты в стране — всего 800-900 человек, получается, что 2% из них сейчас попадают в жернова ежегодно — или каждый 50-й. Случайный во многом характер выбора жертв репрессий усиливает их морально-психологическое воздействие на региональную элиту, доведенную до состояния полупаралича", — говорится в докладе.

Новоназначенные губернаторы, скорее всего, просидят недолго, считают в КГИ. Ведь и многие нынешние отставники были избраны не ранее 2014 года. Вряд ли они реально не справлялись с поставленными задачами.

Такая же судьба ждет и назначенцев-2017, считает один из авторов доклада, политолог Александр Кынев. "С высокой долей вероятности конфликты воспроизведутся. Перестановки имели лишь имиджевую составляющую, создали ситуацию массовых позитивных ожиданий", — заметил он.

В ряде регионов уже понизилась управляемость, а где-то, как в Коми после ареста экс-губернатора Вячеслава Гайзера, "полностью разрушена и электоральная машина, обеспечивавшая результаты власти".

"Ситуация неизбежно выйдет на поверхность после президентских выборов — до этого момента запаса прочности назначенцев хватит", — полагает соавтор исследования, политолог Николай Петров.

Эксперт КГИ Алексей Титков, подтвердил, что существенное влияние на рейтинг оказали акции Навального. Но не только они, несмотря на некоторое улучшение экономических показателей, растут и социальные протесты.

Имитационное общественное наблюдение

Председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли во вторник в Думу поправки в закон о выборах президента, расширяющие перечень структур, имеющих право назначать своих наблюдателей в избирательные комиссии, пишут "Ведомости".

Наблюдателей сможет назначать Общественная палата России и общественные палаты субъектов. Газета напоминает, что ранее наблюдателями могли быть только представители партий и кандидатов. По мнению Крашенинникова, новый закон обеспечит большую открытость избирательных комиссий.

Поправки также разрешают размещать средства видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий при подсчете голосов и установлении итогов голосования.

Это позволит устранить возможные ошибки, а также ограничить возможность фальсификаций при подсчете голосов, укрепив тем самым доверие граждан к результатам выборов, говорит Крашенинников.

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц считает, что таким образом создается имитационное общественное наблюдение: "Это наблюдение для галочки с заранее определенным результатом, созданное в пику реальным общественным организациям, которые занимаются наблюдением на выборах".

Мельконьянц напомнил, что он вносил предложение в СПЧ о допуске на выборы в качестве наблюдателей представителей реальных общественных организаций. По его мнению, общественные палаты не представляют общество, они управляемы.

И допуск их представителей на выборы в качестве наблюдателей делается для международной аудитории: "Это плохой сигнал, поскольку имитационные структуры не позволяют получить обществу реальную информацию".

Наблюдатели от общественных палат будут ни лучше, ни хуже наблюдателей от "Единой России", они мало что понимают в выборном законодательстве и, скорее, будут создавать некий фон, считает эксперт по избирательному праву Андрей Бузин. Палаты не представляют собой реальные общественные организации, являясь полугосударственными, полагает эксперт.

Общественные палаты уже занимались наблюдением без статуса, договариваясь с организаторами выборов, и толку от них не было — у них нет опыта наблюдения, напоминает он. "Поэтому эти поправки скорее демонстративные, почему-то не было предложено включить независимые организации, давно и профессионально занятые наблюдением", — отмечает Бузин.

Москва и Амстердам делят небо

На европейском рынке грузовых авиаперевозок назрел кризис, пишет "Коммерсант". Бум лоукостеров и рост электронной торговли, активизировавший грузопотоки между Европой и Азией, привели к дефициту пропускной способности аэропортов.

В итоге крупные хабы начали вытеснять грузовые авиакомпании в региональные аэропорты. Издание рассказывает, что последствия коснулись крупного перевозчика из России, AirBridgeCargo. Этой компании амстердамский аэропорт Схипхол сократил число рейсов вдвое.

В ответ Минтранс РФ пригрозил нидерландским авиакомпаниям, в первую очередь KLM, запретом полетов по транссибирским трассам. Эти права, по данным газеты, были получены KLM как раз в обмен на слоты для ABC в Схипхоле.

Сегодня ABC пришлось сократить число рейсов в Схипхол с 23 до 10 в неделю. Российские авиационные власти говорят, что проблема скоро будет решена. Воздушное пространство РФ могло закрыться для KLM уже 28-29 октября, с начала осенне-зимнего расписания, но в ходе переговоров срок сместился на неделю. По данным De Telegraaf, облет РФ на транссибирских маршрутах может принести KLM убытки 350-500 евро на пассажира.

Ключевыми причинами дефицита слотов в отрасли называют активный рост бизнеса авиакомпаний-лоукостеров и грузопотоков из Китая, связанный с развитием электронной коммерции. По данным АКИТ, только в РФ объем рынка интернет-торговли в 2016 году вырос на 21%, до 920 млрд руб., а в 2017 году превысит 1,1 трлн руб.

Директор по развитию "Цайняо" (логистическая платформа, входящая в Alibaba Group) Алекс Васильев говорит, что основная нагрузка на перевозки приходится на предновогодние месяцы, начиная со второй половины октября, ажиотаж начнет спадать в январе-феврале

В Европе авиакомпании уже начали перераспределять грузовые рейсы в менее крупные аэропорты: Франкфурт-Хан, Маастрихт, Лейпциг, Будапешт. ABC также перевела 16 рейсов в аэропорт Льежа, туда начала летать Air China Cargo.

На фоне спроса руководство этого аэропорта вложит 20 млн евро в грузовую инфраструктуру. Но источник, знакомый с ситуацией, говорит, что для грузоотправителей все равно интереснее работать в крупных хабах, поскольку после прилета здесь есть возможность забирать новые грузы и развозить в другие пункты.

Глава агентства Infomost Борис Рыбак полагает, что сложившуюся проблему можно решить только за счет расширения и улучшения аэропортовой инфраструктуры. Распределение слотов за счет административного ресурса или продажа, считает он, неизбежно поставит перевозчиков в неравные условия.