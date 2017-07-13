В обзоре российских газет: Кандидатов в регионах навещает Путин; Россия может отказаться от консультаций с США; "Ростех" инвестирует в пиротехнику; Несостоявшийся балет "Нуреев" оценили по видео.

"Ведомости": почему недооценивают Медведева?

Накануне избирательной кампании в регионах кандидатов в губернаторы посещает не лидер "Единой России", председатель правительства Дмитрий Медведев, а президент Владимир Путин. Газета "Ведомости" предполагает, что виной всему — фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального "Он вам не Димон".

Формально губернаторская кампания стартовала в июне, но ездить в выборные регионы Путин стал весной: с 18 апреля он побывал в четырех из 16 регионов, по данным сайта Кремля. Там, где намечены выборы, Путин встречался с действующими губернаторами, а где выборов нет — не встречался, анализирует издание.

В то же время Медведев не был ни в одном регионе, где пройдут губернаторские выборы, а из тех, где пройдут парламентские, посетил только Северную Осетию. Премьера ждали в Ярославле 20 июня, на форуме ЕР, но он так и не приехал. Медведев принимал врио губернаторов в Москве, но, как утверждает политолог Михаил Виноградов, визиты в регионы в данном случае — более ценные.

Приезд руководителя в регион, конечно, событие гораздо более высокого уровня, чем встреча с ним в Москве, согласен политолог Евгений Минченко. Год назад, перед выборами в Госдуму, Медведев объехал 36 регионов, встретился с 19 губернаторами, а Путин нанес 15 визитов, 12 из которых — без встреч с губернаторами.

Между тем в мае нынешнего года "Известия" анонсировали предвыборное турне Медведева по регионам, в том числе тем, где будут избираться губернаторы. Это подтверждали секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов и собеседники издания в окружении Медведева.

Но практически малая активность Медведева объясняется его низкими рейтингами: ему повредили весенние скандалы, связанные с расследованием Навального, говорит близкий к Кремлю собеседник "Ведомостей". После показа фильма "Он вам не Димон" Медведев не может "поделиться рейтингом с врио губернаторов" и, даже напротив, стал для них токсичным, согласен другой человек, близкий к администрации.

Скандалы, связанные с расследованием Навального, — один из факторов, повлиявших на рейтинги премьера и сокращение его предвыборной активности, но не основной, считает Минченко: у Путина впереди президентские выборы, его поездки — часть и его собственной избирательной кампании.

"Известия": Вашингтону не простят посольские дачи

Россия может отказаться от встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шэннона, намеченной на 17 июля в Вашингтоне, пишет газета "Известия".

Причиной может стать нежелание США вернуться к обсуждению вопроса об арестованной дипломатической собственности России. Также источник в российских дипломатических кругах сообщил изданию и о втором спорном моменте: США не хотят формировать взаимовыгодную повестку консультаций.

Не комментируя встречу в Вашингтоне, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская санкционная политика противоречит задачам улучшения отношений и основана на противоправных подходах.

Между тем на официальном уровне Россия пока не подтвердила и не опровергла свое участие в консультациях с замгоссекретаря Томасом Шэнноном. А Вашингтон начал активную подготовительную работу к предстоящей встрече, рассказал сотрудник пресс-службы Госдепартамента Фрэнки Штурм. А по словам пресс-секретаря американского посольства в Москве Марии Олсон, стороны планируют рассмотреть вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

Дипломатические отношения России и США еще больше осложнились в декабре 2016 года, напоминает газета. Администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на два объекта посольской собственности — в Вашингтоне и Нью-Йорке. Россия не стала принимать ответные меры из-за предстоящей смены президента США. Однако новая администрация пока не предпринимает шагов к возврату собственности, потому Москва готовит ответные меры.

РБК: салют от "Ростеха"

Госкорпорация "Ростех" инвестирует сотни миллионов рублей в развитие производства фейерверков на трех своих предприятиях и собирается конкурировать на этом поле с китайцами, сообщает газета РБК. Деньги хотят направить на развитие крупнейшего производителя и поставщика фейерверков для минобороны — НИИ прикладной химии (НИИПХ). Также средства будут вложены в развитие производства фейерверков в ЧПО им. Чапаева и на Краснозаводском химическом заводе.

В "Ростехе" рассчитывают, что к 2025 году общий доход трех предприятий от поставок разного вида фейерверков составит 2,5 млрд руб. в год. Это половина объема всего российского рынка, более 90% которого сегодня занимают китайские компании. Эксперты говорят, что крупных игроков на китайском рынке нет, фейерверки выпускает малый и средний бизнес, причем сегодня это уже продукция высокого качества.

Одновременно с расширением присутствия на российском рынке "Ростех" намерена выйти и на зарубежный рынок, в частности в Европу. Газета рассказывает, что два из трех предприятий, предполагаемых производителей фейерверков из "Ростеха", заняты в оборонной промышленности. В частности, основной вид деятельности ЧПО им. Чапаева — производство оружия и боеприпасов (около 40% от всего производства). Краснозаводский химический завод является производителем охотничьих и спортивных патронов, а также разработчиком и изготовителем фейерверков и салютов, сказано на сайте компании.

И в Европе, и в России основную долю рынка занимают китайские производители. Конкурировать с ними практически нереально, считает Самошин, поскольку Китай сильно выигрывает в цене за счет дешевого производства.

Выход на европейский рынок для "Ростеха" осложнится и санкциями, введенными в отношении госкорпорации в 2014 году. Дополнительные трудности могут возникнуть и потому, что российская продукция в Европе неизвестна. Увеличить свою долю на российском рынке "Ростех" без вмешательства правительства не сможет, считает Худалов.

Госкорпорация, скорее всего, будет настаивать на ужесточении сертифицирования продукции, которое усложнит китайцам доступ на российский рынок, предполагает он.

"Коммерсант": "лучшее, что произвел мировой театр"

"Нуреев" прыгнул в историю" — в материале с таким заголовком обозреватель газеты "Коммерсант" Татьяна Кузнецова комментирует размещенные в сети фрагменты опального спектакля. Критик пишет, что хореография этого балета — лучшее, что произвел мировой театр в XXI веке.

Скандал с отменой балета, по мнению автора, содержит две фундаментальные ошибки. Первая: автором огромного двухактного балета называют Кирилла Серебренникова, чью работу оценивают восторженно. Вторая: Юрия Посохова, сочинившего хореографический текст (то есть, собственно, плоть балета), обвиняют в плохой работе — что и послужило формальным поводом к отмене спектакля.

Критик отмечает, что у каждого интересующегося есть возможность посмотреть пиратскую запись балета из двенадцати его фрагментов. Причем пять эпизодов, сделанных с того самого "горестно-триумфального" прогона, представляют 53 минуты (то есть больше половины) готового спектакля без малейших признаков недоделок. Автор пишет о том, что на основании этого видео можно делать вывод: балет "Нуреев" обладает исключительными художественными достоинствами. Автор отмечает и заслуги Ильи Демуцкого, которого называет прирожденным балетным композитором высочайшего уровня.

"Учитывая, что другие хореографические эпизоды заслуживают не меньшего внимания и что в пиратское видео не вошли два, как говорят, лучших эпизода балета — дуэт Нуреева с Марго (Фонтейн) и эпическая финальная сцена, — надо признать, что ничего масштабнее и значительнее "Нуреева" в XXI веке не производила ни отечественная, ни мировая сцена", — делает вывод обозреватель.

Судя по решению Владимира Урина отменить спектакль (чем бы оно ни было вызвано — звонком "сверху" или действительно убежденностью в его "сырости"), опытнейший гендиректор не смог ни оценить ценность содеянного, ни угадать степень его готовности, ни отстоять свою первоначальную позицию. Автор предполагает, что этот балет мог бы стать самым успешным и кассовым балетом Большого российской эпохи: аншлаг на всех российских представлениях и непременное включение в гастрольный репертуар были бы ему гарантированы.

"Этот балетный психологический блокбастер с тем же триумфом, что и в Москве, может пройти на любой серьезной сцене мира (жаль, что без замечательных русских артистов). Вопрос один: сколько лет Большому театру, заказавшему и сделавшему "Нуреева", будут принадлежать права на него и когда авторы балета Юрий Посохов, Кирилл Серебренников и Илья Демуцкий станут его настоящими хозяевами?", — ставит вопрос обозреватель.