В обзоре российских СМИ: три сценария развития отношений между властью и молодежью; президентский совет не одобрил снос пятиэтажек; россиянам не хватает денег на крупные покупки.

РБК: "светлое будущее ждать наивно"

Власть намерена отвлечь молодежь от политики и митингов. О сценариях молодежной политики Кремля рассказали в своем докладе эксперты фонда "Петербургская политика". РБК пишет, что власть обеспокоена большим числом молодежи, поддержавшей оппозиционера Алексея Навального и пришедшей на митинги 26 марта.

По оценкам проекта "ОВД-Инфо", 7% задержанных — 75 из 1043 — оказались несовершеннолетними. По мнению экспертов "Петербургской политики", развитие отношений протестной российской молодежи с властью может пойти по трем разным сценариям.

По первому сценарию, представители поколений Y (родились в 1980-е и 1990-е годы) и Z (поколение 2000-х) ищут контакты со старшими, и это дает обоим поколениям возможность договориться, отметил президент "Петербургской политики" Михаил Виноградов. Если этот сценарий осуществится, то власти придется предпринять более серьезные шаги, чем форумы и концерты — необходимо будет делать акции на улице, столь же сильные, как и политические.

Согласно второму сценарию, если власть приложит соответствующие усилия, молодежь легко отвлечется от заявленной Навальным антикоррупционной повестки. "Идеологи власти постараются разделить молодежь. Всегда есть масса точек, при давлении на которые можно заставить эту целостность распасться. Например, попытаться спровоцировать конфликт поколений между Y и Z", — говорит Виноградов.

Кремль выберет, какой из двух сценариев будет использовать, ближе к лету 2017 года, считает политолог. Есть и третий сценарий, "деструктивный". По нему российская молодежь может стать поколением, не преуспевшим ни в социализации, ни в поисках работы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале апреля анонсировал совещание, посвященное молодежной политике. Оно должно пройти в Думе в середине мая. Там и будут определены методы работы с протестной молодежью, предположила в разговоре с РБК директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко. Сценарии "Петербургской политики" вряд ли попадут в повестку совещания, считает Омельченко. "Важно, какое мнение возобладает — паническое или адекватное. Если будет преобладать паническое, то [власть] будет осуществлять мобилизацию через патриотическое воспитание", — говорит эксперт.

Если победят сторонники адекватного мнения, власть организует квесты и фестивали с патриотическим уклоном, предположила Омельченко. Молодежь продолжит выходить на площади, пока власть всерьез не начнет бороться с несправедливостью и коррупцией, считает политолог Николай Миронов. "У молодежного протеста нет позитивных установок, они не "за что-то", они против Путина. На улицы вышли подростки, которые видят, что денег у них нет, светлое будущее ждать наивно и ничего не собирается меняться", — отметил он в беседе с РБК.

По мнению Миронова, власти не удастся "отмахнуться" от протеста молодых россиян. "Они не хотят [системную] оппозицию, которая то соглашается с Кремлем, то не соглашается и не готова к серьезным действиям", — говорит он.

"Ведомости": "неуважение к праву частной собственности"

Законопроект о реновации пятиэтажек в Москве нарушает конституционные права, решил совет при президенте. Газета "Ведомости" пишет, что президентский совет одобрил такую формулировку без возражений, поскольку считает, что законопроект о сносе пятиэтажек не заботится об интересах граждан. У них могут быть личные причины на то, чтобы не соглашаться на переезд в более комфортное помещение, и такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено в институте частной собственности. Среди возможных причин отказа авторы приводят нежелание жить вдали от родственников, или менять привычную обстановку в пожилом возрасте, или менять школу.

Не согласны эксперты и с тем, как Москва планирует прекращать права собственности несогласных с переездом жителей: процесс описан как "технический", хотя, с точки зрения конституционных прав, — один из основных.

Категорически неприемлемой называют они подмену двух институтов: изъятия земельных участков для госнужд — прекращением права собственности: "Данное предложение основано на неуважении к праву частной собственности, защита которого гарантирована Конституцией". В отличие от института изъятия механизм, предлагаемый Москвой, не содержит возможности для граждан требовать денежной компенсации взамен их жилья.

У президентского совета возникли вопросы и к предложениям Москвы по порядку рассмотрения споров в суде, и по определению "равнозначности" для собственников нежилых помещений.

Российское правительство на днях поддержало законопроект о сносе, отмечают "Ведомости", и 20 апреля Госдума должна уже рассмотреть его в первом чтении. Решающее значение в судьбе законопроекта по реновации будет иметь мнение государственно-правового управления президента (ГПУ), говорит политолог Дмитрий Орлов. Возглавляющая ГПУ Лариса Брычева входит в Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Предварительное заключение совета при президенте верно отражает основные нарушения проектом закона норм гражданского законодательства, основных принципов гражданского права и закрепленных конституцией прав на частную собственность и судебную защиту, считает партнер "Яковлев и партнеры" Нина Евстратова.

"Принудительное изъятие неаварийного, безопасного жилья недопустимо, поскольку ставит под сомнение конституционный принцип неприкосновенности частной собственности, — соглашается партнер "Юков и партнеры" Марина Краснобаева. — Механизм принудительного изъятия земельных участков для госнужд не может быть распространен на жилые помещения. Реновацию можно проводить только с согласия собственников, только они вправе решать, где хотят жить.

"Независимая газета": "пессимистический настрой по-прежнему преобладает"

У населения нет денег для крупных покупок и сбережений, пишет "Независимая газета", ссылаясь на специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ), которые обнародовали опросы Росстата. Снижение торговли в стране продолжается третий год подряд, сокращение реальных доходов населения снова становится хроническим.

"Решить проблему падающих доходов властям по факту пока не удается. В итоге чиновники переключают внимание с кризиса на защиту прав потребителей, которым, правда, до сих пор не хватает денег на многие покупки", — отмечает газета.

После 1992 года, за прошедшие 25 лет, в стране произошел многократный рост потребления товаров и услуг: в номинальном выражении более чем в 500 раз. Такие данные сообщил во вторник президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей.

Единственное, что, судя по открытой части заседания, не обсуждалось — потребительский кризис, который за последние годы стал в России хроническим и в условиях которого россиянам все сложнее совершать покупки.

Как сообщил во вторник Росстат, за март реальные доходы населения сократились на 2,5% по отношению к марту 2016-го. По итогам первого квартала они снизились в годовом выражении на 0,2%. Тем самым январский всплеск доходов на 8%, который был связан с единовременной выплатой пенсионерам, сошел на нет. И доходы населения падают теперь четвертый год подряд.

"Даже при наличии достаточно стойкой позитивной тенденции нельзя забывать, что улучшение происходит в диапазоне отрицательных значений. Это можно интерпретировать лишь как замедление негативной динамики. Пессимистический настрой по-прежнему преобладает среди потребителей", — замечает в своем пояснении к опросам Росстата директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Россияне не готовы совершать крупные покупки и делать сбережения. Судя по всему, им не хватает для этого средств. Как сообщают специалисты ВШЭ со ссылкой на опросы Росстата, сложившиеся условия в разной степени благоприятными для крупных покупок называли в конце 2016 года 8% опрошенных, а для формирования сбережений — лишь около 5% респондентов.

Кроме того, опросы выявили, что примерно две трети населения (64%) считают свое текущее материальное положение "средним", около четверти (25,5%) — "плохим". Еще 3% граждан — "очень плохим". "Хорошим" свое материальное положение считают 6,7%. А "очень хорошим" — лишь 0,2%. Остальные на вопрос не ответили.

"Базовые проблемы российской экономики пока не решены, а риски дальнейшего снижения реальных доходов и уровня жизни населения сохраняются, — комментирует ситуацию Остапкович. — Если в ближайшее время не остановить спад реальных доходов населения, то это может привести к заметному снижению качества жизни наименее обеспеченной его части, включая не только ограничение потребления продуктов питания и товаров длительного пользования, но и сокращение доступа к здравоохранению, образованию и другим социальным стандартам".