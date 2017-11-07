В обзоре российских газет: Чем опасно для России новое офшорное досье; Росгвардии подберут тарифы; Кадыров и Зюганов поспорили по поводу Ленина; "Ведомости": "Зловещие деньги Кремля".

Газета "Ведомости" комментирует расследование архива оффшорной документации, названное международным консорциумом журналистов Paradise Papers ("Райское досье"). Оно, по мнению газеты, рисует красочную картину отдельной экономической реальности офшоров. Издание считает, что сегодня воспринимать офшорные архивы исключительно как сеть чисто коммерческих связей уже нельзя: теперь мир обречен смотреть на них сквозь призму политики.

Публикация офшорных архивов, по замыслу расследователей, должна способствовать повышению прозрачности, публикация Panama Papers полтора года назад активизировала эту борьбу, которая ведется на уровне G20 c 1998 года, пишут "Ведомости".

Но борьба, замечает издание, во многом декларативна. В России реакция была скромной. Владимир Путин подтвердил, что один из героев Panama Papers — Сергей Ролдугин (согласно архиву, миллиардер) — его друг, но он всего лишь меценат.

"Ведомости" отмечают, что в 2017 году информация Paradise Papers воспринимается уже совершенно иначе, чем Panama Papers в 2016 году. То, что принадлежащий Юрию Мильнеру и Алишеру Усманову фонд DST Global в 2009-2010 годах покупал акции Facebook и Twitter на деньги "Газпром инвестхолдинга" и ВТБ, сквозь призму скандала о российском следе в американских выборах выглядит куда драматичнее, чем могло бы показаться еще полтора года назад. В 2012 году фонд часть акций продал — это был просто бизнес, следует из комментария фонда DST для The New York Times.

Но для американской прессы, отмечает газета, это все равно зловещие "деньги Кремля". Риски тем более высоки, считает издание, что именно сейчас минфин США готовит для конгресса отчет о российских олигархах и чиновниках, задействованных во внешней политике, для чего должен оценить их зарубежные активы и близость к Путину.

Эта информация, по мнению газеты, может быть использована для формирования новых санкционных списков — в этом свете упоминание в Paradise Papers может оказаться крайне токсичным.

"Коммерсант": тарифы на услуги Росгвардии

Президент внес в Госдуму законопроект, наделяющий Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности глав регионов и иных лиц. Как рассказывает газета "Коммерсант", охранять губернаторов будут исключительно на договорной основе, средства будут поступать в федеральный бюджет. Порядок охраны определит указом сам президент, а правительство должно установить тарифы на услуги Росгвардии.

Газета отмечает, что до сих пор охрана губернаторов законодательно не была закреплена за определенной структурой. Госохраной были обеспечены глава правительства, председатели Госдумы и Совета Федерации (СФ), Конституционного и Верховного судов, а также генпрокурор и глава СКР.

Политолог Дмитрий Орешкин говорит, что "внешняя составляющая инициативы заключается в том, что появилось ощущение нарастающей угрозы террора, внутренняя — в том, что губернаторы делаются еще более подконтрольными". "Это обусловлено стремлением все контролировать, в том числе и безопасность губернатора. Если с ним всегда ходят квалифицированные люди, это еще один шаг к усилению вертикального и силового контроля", — прокомментировал эксперт "Коммерсанту".

Republic.ru: Кадыров раскритиковал Зюганова

Интернет-портал Republic.ru рассказывает о полемике по вопросу перезахоронения Владимира Ленина, в которую вступили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Кадыров раскритиковал заявление Зюганова, который назвал "болтовней" идею вынести тело из Мавзолея.

"Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку зрения, оскорбляя и унижая, это ли не проявление старческого слабоумия? Именно подобные заявления, а не предложения о захоронении Ленина, вносят раздор в общество, раскалывают его", — написал Кадыров в своем канале в "Телеграме".

Как отметил глава Чечни, согласно социологическим опросам "Левада-центра" и фонда "Общественное мнение", около 60% россиян выступили за погребение тела Ленина. Кадыров добавил, что Зюганову следовало бы извиниться "перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней", и "перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период".

"Лидер КПРФ живет в каком-то своем, вымышленном мире. Сколько еще поколений тело Ленина должно лежать на Красной площади, чтобы эго Зюганова было усмирено?" — задался вопросом Кадыров.

Republic добавляет, что за день до этого Зюганов заявил, что "всякая болтовня о том, чтобы перезахоронить Ленина, ничего под собой не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать в стране массовые беспорядки".