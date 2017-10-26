В обзоре российских газет: "Остроумный слух" о смене фамилии Собчак; Пойдет ли в президенты жена Навального; В России запретят долевое строительство; Партнеры "Газпрома" просят налоговых льгот.

Меняет ли Собчак фамилию

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказались комментировать слухи о том, что Ксения Собчак планирует поменять фамилию незадолго до начала президентской кампании 2018 года. "Известия" пишут, что телеведущей предлагали сменить фамилию на Противвсех, но информация не находит подтверждения.

Ксения Чудинова, пресс-секретарь Ксении Собчак, заявила, что ей очень сложно комментировать "остроумный слух". "Но я не могу ни опровергнуть и ни сказать: "Да, действительно мы это обсуждали". Мне просто кажется, это смешная шутка", — сказала Чудинова.

"Известия" напоминают, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду, что необходимо вернуть графу "против всех" на выборах в России. Телеканал "Дождь" сообщал со ссылкой на знакомых телеведущей, что Собчак решила сменить фамилию перед выборами.

Навальный и кампания

Сторонникам Алексея Навального перестали согласовывать уличные акции в городах численностью более полумиллиона человек, сообщает "Независимая газета", ссылаясь на главу федерального штаба Леонида Волкова. Эксперты полагают, что у Навального выбор не велик: прорываться в крупные города, а значит, находиться под угрозой ареста, или продолжить предвыборное турне только по малым городам, то есть не выполнить поставленные перед кампанией задачи.

С точки зрения эффективности кампании разница между встречей в городе с населением в 1 млн и в 250 тыс. — как раз ровно в четыре раза. Затраты (билеты, гостиницы, сцена, звук, оповещение) — такие же или немного ниже, а людей приходит вчетверо меньше.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что одинаково важны и большие, и малые города. По мнению эксперта, главная проблема кампании Навального — не численность митингов: "Им надо поднимать доверие к себе, а количество пока не переходит в качество. Тема коррупции отработана, сейчас Навальному следовало бы поднимать местную повестку".

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов говорит, что действия властей вполне понятны — "чтобы был меньший резонанс от акций". По его словам, "совсем запретить их не могут, Навальный как проект не закрыт: нужны люди, способные вывести народ на улицы, но в заданных рамках и правилах игры, то есть власть ведет, а Навальный идет следом".

Эксперт отметил, что тактика несанкционированных акций ни к чему не приведет, поскольку протестные акции собирают все меньше народа, и люди в регионах все больше запуганы. "В этом смысле выходом для Навального было бы перестать ориентироваться только на улицу, тем более, если он не собирается устраивать "майдан". Ему надо строить партийную структуру, рассчитанную на всероссийскую аудиторию и участие в местных выборах. А со временем его и в Госдуму допустят", — считает Миронов.

Сейчас более реальная проблема для Навального — это то, что его не допускают до выборов. "Независимая газета" пишет, что в этой связи оппозиционеру даже предлагали идею выдвинуть кандидатом в президенты свою жену.

Ксения Собчак в интервью Роману Дудю рассказала, что на встрече с Навальным сообщила ему о своем выдвижении и предложила разработать совместный план на случай нерегистрации Навального. "На что он сказал, что его голоса не передаются, и он не видит возможности такого соучастия, — отметила Собчак. — Я сказала ему еще об одном варианте: есть Юля, которая имеет твою фамилию".

На что, по словам Собчак, Навальный ответил также: "Нет, это невозможно, голоса не передаются".

Комментируя возможное выдвижение жены Навального, Николай Миронов отметил, что Навальный боится, как бы жена не затмила его. Впрочем, ее рейтинг потенциально ниже, а риски, что ее никто не поддержит, — больше. А Константин Калачев заявил: "Помимо жены [Навального] Юли есть много достойных людей. Например, можно было бы двинуть на выборы того же Волкова. Этот разговор — свидетельство того, что вождизм присутствует в оппозиции, все крутится вокруг Навального".

Вместе с дольщиками исчезнет проблема

Власти в России намерены кардинально решить проблему обманутых дольщиков, пишут "Ведомости". Через несколько лет продажу жилья на стадии строительства могут запретить. "Нет дольщика — нет проблемы", — иронизирует издание.

По сообщению газеты, проработать вопрос министерствам поручил президент Путин. Этот вопрос обсуждался на совещании главы государства с членами правительства 25 октября, рассказал генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник. Долевое строительство подразумевает продажу жилья на этапе строительства — например, когда только выкопан котлован.

Сейчас до 90% стройки ведется именно на средства дольщиков и соинвесторов, указывает гендиректор инвестиционно-риэлторской компании "НДВ-недвижимость" Александр Хрусталев. Отказ от этой практики может потребовать от трех до пяти лет, считает министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Источник газеты в правительстве сказал, что проработка идеи требует большой осторожности, нужно не обрушить рынок и не допустить роста цен на квартиры. Проектное финансирование предусматривает, что риски при взаимодействии с застройщиком будут нести не граждане, а профессиональные институты, объясняет Плутник: "Они смогут обеспечить соответствующую защиту средств, вложенных в строящееся жилье".

Проблему с дольщиками, которые купили квартиры на этапе строительства, но так и не получили жилье, государство пытается решить много лет, но все тщетно. "Если частным инвесторам запретят покупать квартиры на стадии строительства, вопрос с обманутыми дольщиками решится однозначно, — соглашается председатель совета директоров компании "Баркли" Леонид Казинец. — Но строительство уменьшится в разы, а цена вырастет".

Иностранные партнеры "Газпрома" хотят льгот

Правительство готово снизить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для совместных добычных проектов "Газпрома" и иностранцев, пишет "Коммерсант". В первую очередь речь может идти об СП с немецкой Wintershall и австрийской OMV.

Точный механизм и масштабы льготы пока неизвестны. Минфин хочет остаться в рамках параметров, уже заложенных в Налоговом кодексе, но компании могут преследовать более амбициозные цели. По мнению аналитиков, применение повышенного НДПИ для "Газпрома" и его партнеров уже действительно не оправдывается более высокой доходностью экспорта газа.

"Газпром" традиционно платит более высокий НДПИ, чем независимые производители (НОВАТЭК и крупные нефтекомпании). Обоснованием было то, что "Газпром", в отличие от независимых, имеет доступ к экспорту газа, а его статус владельца системы газоснабжения усиливает позиции монополии на внутреннем рынке.

Как отмечает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов, средняя ставка НДПИ на газ Южно-Русского месторождения в 2016 году составила 807 руб. за тысячу кубометров.

Если бы месторождение разрабатывал независимый производитель, ставка была бы 610 руб. В 2017 году дифференциация выросла, особенно после одобрения дополнительного роста НДПИ для "Газпрома" в четвертом квартале. В результате в октябре средняя ставка НДПИ для Южно-Русского месторождения достигла 1530 руб. (для независимых она осталась бы на уровне 630 руб.). Для ачимовских пластов Уренгойского месторождения ставка НДПИ в октябре составит 1070 руб. (для независимых была бы 460 руб.), приводит примеры издание.

В минфине подтвердили, что "поручение есть, вопрос прорабатывается". При этом в министерстве подчеркнули: "Исключений для иностранцев не предполагается, у нас действует принцип равенства налогообложения".

По версии чиновников, "обсуждается только снижение НДПИ в части надбавки для "Газпрома", которая действует с этого года", но не до уровня независимых, "так как у указанных компаний как дочерних структур "Газпрома" есть право на экспорт газа".