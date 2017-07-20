В обзоре российских СМИ: Партия "Яблоко" подсчитала расходы на операцию в Сирии; С отдыхающих в России получат более 26 млрд рублей; Дело банкира Пугачева как прецедент для трастов; Прокуратура остановила выплаты вкладчикам "Югры".

"Ведомости": цена войны

Затраты на операцию России в Сирии могли превысить 140 млрд рублей (2,36 млрд долларов), пишет газета "Ведомости", ссылаясь на расчеты партии "Яблоко". Издание пишет, что партийные аналитики пользовались той же методикой подсчета, что и газета РБК в марте 2016 года. Тогда цифры совпали с тем, что впоследствии официально озвучил президент России Владимир Путин.

Партийцы учли примерные затраты на боевые вылеты авиации, запуски крылатых ракет "Калибр", ущерб от потерь военной техники, выплаты военным и семьям погибших, а также расходы на питание военнослужащих. При этом в исследование не вошли данные о расходах на полеты стратегической авиации, развертывание системы ПВО в Сирии, непрямые военные расходы и косвенные потери, указывают партийцы: с ними цена операции может, как утверждает "Яблоко", возрасти еще в полтора раза.

Руководство "Яблока" считает, что минфин должен обнародовать эти расходы — соответствующее обращение в ведомство направила председатель партии Эмилия Слабунова. Основанием для публикации этих данных служит изданный в декабре 2016 года приказ минфина о сведениях, публикуемых на едином портале бюджетной системы, считают в партии. "Данные сведения входят в закрытые статьи бюджета, которые не подлежат публикации в открытых источниках", — говорит в ответ на это представитель министерства.

"Хотелось бы верить, что минфин ведет учет расходов на операцию в Сирии, но вряд ли это делается в действительности, и, скорее всего, реальную стоимость этой операции, к сожалению, никто не знает", — сказал заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин.

"Ведомости": курортному лобби далеко до помидорного

В редакционной статье на первой полосе "Ведомости" комментируют введение курортного сбора в России. "Не вовремя Россия помирилась с Турцией, — иронизирует автор. — Пришлось открыть для наших туристов турецкие курорты, и внутренний импортозаместительный туризм не успел расцвести (в отличие от помидоров, у которых, очевидно, более сильный заступник)".

В среду Госдума в третьем чтении приняла законопроект о курортном сборе. Если он вступит в силу, с 1 мая 2018 года турист, остановившийся в гостинице, санатории, турбазе, доме отдыха, обязан будет платить до 50 руб. в сутки, а с 2019 г. — до 100 рублей "за пользование инфраструктурой".

Эксперимент продлится до 2023 года и коснется Краснодарского, Ставропольского, Алтайского краев, а также аннексированного Россией у Украины Крыма. Будут учреждены операторы, взимающие сбор, составлен реестр таких операторов. При обсуждении закона депутаты ссылались на опыт Хорватии, Словакии, Белоруссии, Австрии, Болгарии, Венгрии и Чехии.

Законодатели рассчитывают, что такой налог за 4,5 года принесет Ставропольскому краю более 2,02 млрд руб., Краснодарскому — 8,3 млрд руб., Крыму — 16,4 млрд руб. (при ставке в 50 руб.).

РБК: репутация трастов под угрозой

Решение по делу банкира Пугачева может создать неприятный для многих прецедент, пишет РБК. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просит Высокий суд Лондона признать банкира Сергея Пугачева бенефициаром новозеландских трастов. Положительное решение создаст неприятный прецедент для тех, кто привык считать трасты надежным способом сокрытия капиталов, отмечает газета.

Сергей Пугачев — владелец обанкротившегося Межпромбанка (МПБ), крах которого в 2010 году стал на тот момент крупнейшим в российской банковской истории: банк остался должен кредиторам более 80 млрд руб., на сегодняшний день сумма долга практически не изменилась. Агентство в данном случае представляет интересы кредиторов Межпромбанка, выступая его конкурсным управляющим.

АСВ считает, что Пугачев является бенефициаром трастов, на том основании, что "условия договоров об учреждении трастов таковы, что Пугачев, по сути, сохранил полный контроль над активами трастов, в том числе в силу своего статуса "протектора трастов", отмечается в ответе АСВ на запрос РБК.

"Мы действительно часто встречаемся с тем, что собственники и менеджеры банков, из которых выведены активы, бегут к своим активам, в те места, где уже находятся эти активы, и затем их сложно экстрадировать", — говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью BFM в июле этого года. На возрастающую актуальность проблемы ранее указывало и АСВ.

И сегодня юристы отмечают, что с момента старта автоматического обмена финансовой информацией и введения правил КИК (контролируемых иностранных компаний) в 2014 году в рамках взятого Россией курса на деофшоризацию экономики обычный траст не является гарантией неприкосновенности активов.

"Более-менее защищает актив дискретный траст (траст без конкретного бенефициара). Именно этот тип траста и используется Пугачевым. Данное дело интересно тем, как "вскрывают" дискретный траст, — указывает руководитель департамента правового консалтинга и налоговой практики "КСК групп" Дмитрий Водчиц. — Пугачев — первый крупный кейс такого рода".

Шансы АСВ на выигрыш некоторые юристы оценивают довольно высоко. По мнению управляющего партнера фирмы "Кочерин и партнеры" Владислава Кочерина, суд на основании трастового соглашения и других обстоятельств будет разбираться, достаточен ли для признания траста мнимым реальный контроль, который был у Пугачева. "Но тот факт, что английский суд ранее уже обязал раскрыть трасты и установил, что Пугачев бесплатно проживает в домах, принадлежащих трастам, а также зависит от доходов, поступающих от этих трастов для покрытия повседневных расходов, говорит о многом", — полагает Кочерин.

Если суд поддержит АСВ, то проблемы у владельцев капиталов, желающих по тем или иным причинам анонимности, могут быть очень масштабными.

"Коммерсант": Генпрокуратура остановила выплаты вкладчикам банка "Югра"

Накануне старта страховых выплат вкладчикам банка "Югра" в ситуацию неожиданно вмешалась Генпрокуратура (ГП). Она сочла введение в банке временной администрации и моратория на выплаты кредиторам необоснованными и предложила отменить их, а также приостановить выплату страховок, пишет "Коммерсант".

Поздно вечером 19 июля Агентство по страхованию вкладов разослало банкам-агентам письмо о срочной приостановке выплат. Это первый случай открытого протеста ГП против введения ЦБ в банк временной администрации. По мнению экспертов, демарш вряд ли развернет ситуацию, но может обеспечит владельцам банка окно для "решения других вопросов", в частности, временный доступ к его активам.

По закону АСВ и ЦБ могли не приостанавливать выплаты, считают юристы. По словам партнера компании "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игоря Дубова, самим фактом вынесения протеста действие акта ЦБ не приостанавливается — ЦБ обязан рассмотреть протест и дать на него ответ. "Разумеется, ЦБ может не согласиться с протестом, приведя соответствующие доводы, таким образом АСВ вправе начать выплаты вкладчикам, — уточнил господин Дубов. — Впрочем, прокуратура, если ее не убедят доводы ЦБ, может подать в суд".

Это первый случай открытого конфликта ведомства с ЦБ. До сих пор Генпрокуратура, хотя периодически и критиковала действия Банка России и АСВ по надзору за банковским сектором, открыто никогда не вмешивалась в решения регулятора о назначении временной администрации или отзыве лицензии, даже в действительно громких случаях.

Однако эксперты считают, что развернуть ситуацию Генпрокуратура не сможет. "Возможно, владельцы банка хотят отсрочить начало выплат вкладчикам и решить какие-либо другие вопросы, — считает партнер международной компании Bain Егор Григоренко. — Если будет приостановлена работа временной администрации и отменен мораторий, то собственники получат доступ к активам банка. Но мне не известны прецеденты в мировой практике, когда в результате подобных предписаний регулятор отменял бы свое принципиальное решение".