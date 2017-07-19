"НГ", "Ведомости" о словах Захарченко: местная самодеятельность или кремлевская комбинация?

Заявление главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о прекращении существования Украины и создании на ее месте нового государства — Малороссии, со столицей в Донецке, газеты обсуждают на первых полосах. "НГ" выдвигает версию, что такой сценарий был согласован с Москвой.

Заявление было сделано накануне очередного заседания трехсторонней рабочей группы в Минске, и, по мнению газеты, повестка мероприятия теперь может сильно измениться. И даже представитель ДНР в контактной группе Денис Пушилин назвал нынешнюю инициативу о Малороссии "неоднозначной", хотя после ее всестороннего обсуждения она могла бы стать и интересной, цитирует Пушилина "Независимая газета".

Предложение Захарченко, пишет издание, грозит обернуться дипломатическим скандалом. Правительства Германии и Франции — государств-гарантов Минских соглашений — уже потребовали от России негативной реакции на инициативу главы ДНР.

Источники, близкие к администрации президента России, впрочем, утверждают, что главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР обязаны согласовывать с Москвой свои шаги, поскольку от нее критически зависят. Однако с кем именно в этот раз согласовывал свои заявления Захарченко, остается неясным.

Глава Центра политической коньюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что к политике инициатива Захарченко вообще не имеет отношения. "Проект выдвинут писателями и блогерами, близкими к руководству ДНР. В самом руководстве его многие считают несогласованным".

Между тем глава МИД Украины Павел Климкин усмотрел в происходящем желание Кремля действовать в Донбассе по тому же сценарию, по которому произошло отделение Абхазии от Грузии.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов называет Захарченко "опытным политиком", и считает, что делать такие заявления без согласования с Москвой, да еще перед встречей в Минске трехсторонней контактной группы, мог бы только недалекий человек.

Вполне возможно, что глава ДНР просто запутался в согласованиях в башнях Кремля, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. "То, что его заявление согласовано с кем-то в Москве, очевидно. А вот с кем — большой вопрос, — заявил эксперт. — Задумка же, видимо, была такова: давайте напугаем Запад, покажем, что если вы не пойдете на уступки, появится Малороссия Захарченко".

"Ведомости" в редакционном комментарии пишут, что от поддержки проекта "Малороссия" сразу же отказались и в Кремле, и даже в самопровозглашенной ЛНР. "Судя по скорости и громкости окриков из Москвы, идея провозглашения Малороссии больше похожа на местную самодеятельность, чем на кремлевскую комбинацию, что оставляет открытым вопрос о контроле Москвой ситуации в Донецке", — комментирует газета.

"Ведомости": за двумя трубами

"Газпром" начал укладывать вторую нитку "Турецкого потока" для транзита газа в Европу. Об этом стало известно газете "Ведомости". Причем ни с Турцией, ни с Европой об этом договоренности нет. О том, что по дну Черного моря уже уложено 20-25 км трубы, изданию сообщили один из контрагентов подрядчика и федеральный чиновник.

Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas, выигравшей тендер "Газпрома" на прокладку трубы под водой. Газета проследила маршрут судна, а также маршруты судов, которые доставляют трубы к месту укладки, они соответствуют предположениям.

Ранее министр энергетики Александр Новак сказал, что уже построено около 50 км газопровода по дну Черного моря. При том, что Турция еще не утвердила точки выхода газопровода на своей территории. И речь шла о прокладке только одной нитки. Издание напоминает, что "Турецкий поток" стал заменой "Южному потоку", строительство которого сорвалось. "Турецкий поток" действительно предусматривает строительство двух ниток газопровода, одну — для Турции, вторую — для транзита в Европу. Но пока заключено лишь межправительственное соглашение с Турцией о поставках газа по первой нитке трубы.

Форсировать строительство "Турецкого потока" "Газпром" заставляет высокая вероятность принятия новых санкций американскими властями, предполагает директор энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова. В законопроекте отдельно упоминаются именно экспортные газопроводы. Возможно, "Газпром" стремится максимально использовать имеющееся время и построить как можно больше, рассуждает она.

По мнению Митровой, "Газпром" вынужден выбирать из двух зол меньшее. С одной стороны, риск неполной загруженности второй нитки и явно непростых переговоров с Турцией и Европой. С другой — риск вообще ничего не построить в случае принятия американских санкций. "Ведь технологий для глубоководной трубоукладки, необходимых для строительства "Турецкого потока", мы попросту не имеем", — резюмирует Митрова.

"Коммерсант": "Аэрофлот" добивается отмены бесплатного багажа

Бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах может перестать быть обязательным в России. В среду Госдума должна рассмотреть во втором чтении соответствующие поправки к Воздушному кодексу (ВК).

"Коммерсант" пишет, что такую идею лоббирует "Аэрофлот", причем с 2012 года. Сейчас компании это нужно для развития лоукостера "Победа" (основан в 2014 году). Поддерживают инициативу и другие авиакомпании, однако эксперты опасаются, что отмена нормы приведет к злоупотреблениям со стороны перевозчиков, которые, например, могут сделать безбагажными почти все популярные у пассажиров невозвратные билеты.

Безбагажные тарифы уже есть у S7, "ЮТэйр", "Уральских авиалиний", их вводили для конкуренции с "Победой". S7 разрешает провозить по такому тарифу ручную кладь до 10 кг, "Уральские авиалинии" — место ручной клади до 5 кг и место багажа до 10 кг.

В "Аэрофлоте" мотивируют необходимость принятия решения тем, что сегодня "Победа" не может конкурировать с иностранными лоукостерами — в том числе снижая тарифы — из-за законодательных ограничений. "Билеты по безбагажному тарифу будут альтернативой, а не заменой обычным билетам", — считают в "Аэрофлоте". В "Уральских авиалиниях" соглашаются, что поправки позволят снизить стоимость билета для граждан, готовых летать без багажа, оплачивая только нужные услуги.

Исполнительный директор агентства новостей авиации "АвиаПорт" Олег Пантелеев говорит, что полтора года назад многие перевозчики ввели невозвратные тарифы, которые на 1,5-2 тыс. руб. дешевле обычных, что позволило повысить занятость кресел и улучшить финансовые показатели компаний. От безбагажных тарифов цены на билеты, по мнению эксперта, вряд ли заметно снизятся, но разница с "багажными" тарифами может увеличиться до 2-2,5 тыс. руб.

"Фактически перевозчики получают возможность отказать в безвозмездной перевозке багажа по невозвратным тарифам, если это предусмотрено договором", — констатирует адвокат Елена Лузанова.

Партнер Goltsblat BLP Владимир Чикин не исключает, что поправки могут привести к произволу авиаперевозчиков и ограничению как возможности бесплатного провоза багажа, так и уменьшения веса и габаритов ручной клади, чтобы вынудить пассажиров оплачивать багаж.

Замглавы ФАС Александр Редько считает, что введение безбагажных тарифов "вряд ли существенно повлияет на рынок пассажирских авиаперевозок, но может негативно сказаться на качестве услуг".

"Сейчас ФАС проводит анализ рынка, проверяя обоснованность цен на билеты по внутренним, в том числе курортным, направлениям. Нас беспокоит, что на фоне дисбаланса спроса и предложения и усиления рыночных позиций группы "Аэрофлот" предпринимаются действия, которые могут снизить качество услуг и спровоцировать рост цен", — заявил он.