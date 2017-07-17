"Точка в этом вопросе еще не поставлена, поскольку Верховный суд нарушил не только нормы российского, но и международного законодательства, поэтому мы будем обжаловать данное решение в Европейском суде по правам человека", — заявил он после того, как Верховный суд в понедельник отклонил жалобу российских "Свидетелей Иеговы" на запрет их организации по иску Минюста.
"Последний шанс восстановить справедливость"
"Поскольку больше нет эффективных внутрироссийских средств правовой защиты, верующие будут апеллировать в Европейский суд по правам человека и другие международные организации", — сообщает официальный сайт организации. "Верховный суд России упустил последний шанс восстановить право и справедливость", — подчеркивается в сообщении на сайте о решении суда.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в мае на встрече с Владимиром Путиным призвала российского президента обеспечить защиту прав меньшинств, в том числе и "Свидетелей Иеговы".