Российские "Свидетели Иеговы" намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы обжаловать ликвидацию своей организации в России. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил адвокат Виктор Женков, представляющий "Свидетелей Иеговы" в суде.

"Точка в этом вопросе еще не поставлена, поскольку Верховный суд нарушил не только нормы российского, но и международного законодательства, поэтому мы будем обжаловать данное решение в Европейском суде по правам человека", — заявил он после того, как Верховный суд в понедельник отклонил жалобу российских "Свидетелей Иеговы" на запрет их организации по иску Минюста.

"Последний шанс восстановить справедливость"

"Поскольку больше нет эффективных внутрироссийских средств правовой защиты, верующие будут апеллировать в Европейский суд по правам человека и другие международные организации", — сообщает официальный сайт организации. "Верховный суд России упустил последний шанс восстановить право и справедливость", — подчеркивается в сообщении на сайте о решении суда.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в мае на встрече с Владимиром Путиным призвала российского президента обеспечить защиту прав меньшинств, в том числе и "Свидетелей Иеговы".