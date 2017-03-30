Согласно указу президента РФ Владимира Путина, увеличена штатная численность в военнослужащих вооруженных сил России, которая теперь превышает один миллион человек. С 1 января общая численность вооруженных сил установлена в 1,897 млн человек, а с 1 июля она составит 1,903 млн. Штатная численность военнослужащих установлена в 1,013 млн человек.

Это первое увеличение штатной численности военнослужащих в ВС РФ за длительное время. Согласно указу президента от 28 декабря 2008 года, их предельное количество устанавливалось в 1 миллион человек с датой достижения к 1 января 2016 года. Этот показатель считался одним из базовых при проведении военной реформы, начавшейся в 2009 году, когда штатная численность военнослужащих была зафиксирована на уровне 1,134 млн человек.

В июле 2016 года предельная численность вооруженных сил уже незначительно увеличивалась (впервые с 2008 года), но штатное число военнослужащих оставалось неизменным, отмечает Lenta.ru.

Таким образом, с 1 июля 2017 года в штат военного ведомства добавлено 5157 должностей для гражданских служащих, а их количество гражданских вырастет до 889 423 человек. "А это явный перекос. Надстройка (только так можно назвать составляющую из гражданских служащих в ВС) и без того была непомерно раздута, ее надо сокращать. Тем более что государство сокращает расходы на оборону на 1,05 трлн рублей", пишет "Независимая газета".

"Хотя количество военнослужащих остается на прежнем уровне, надо признать, что совокупная численность силовых формирований в стране зашкаливает. К штатной численности Минобороны стоит прибавить не менее 340 тысяч росгвардейцев и не менее 250 тысяч из структур, подчиненных ФСБ, и сюда же присовокупить военизированные структуры МЧС и других ведомств. К тому же надо учесть, что внутренние войска (ставшие основой Росгвардии) в советский период включали в себя конвойные войска, которые сейчас раздроблены и выведены в подчинение других ведомств. Общая численность российских военных формирований (без учета МВД и спецслужб), по приблизительной оценке, превышает 3 млн человек", пишет обозреватель "Независимого военного обозрения" Александр Шарковский.

"К примеру, Вооруженные силы СССР на конец 1980-х насчитывали около 4 млн человек, плюс Внутренние войска МВД СССР — более 400 тысяч и Пограничные войска КГБ — еще около 220 тысяч. То есть современным российским вооруженным структурам в совокупности осталось совсем немного для того, чтобы достигнуть советского уровня милитаризации страны. Только надо учесть: население СССР было почти 300 млн, а в России проживает менее половины от этого числа. И советский бюджет превосходил современный. При этом СССР "сгорел" из-за непомерных трат на военные нужды", — отмечает автор статьи в "Независимой газете".

"Такое же явление наблюдается и в современной России, для ее годового бюджета слишком обременительны текущие военные расходы. К тому же известно, что многочисленные военные структуры советского периода демонстрировали не очень высокую боеспособность.

России нужны солдаты по призванию и талантливые военачальники, воины от Бога, победители. С высоких трибун не раз было сказано, что современная армия должна быть высокотехнологичной, то есть упор должен делаться не на массовость, а на качество подготовки военных специалистов и оснащение войск и флотов современными вооружениями и боевой техникой", — полагает военный обозреватель.

"С учетом бюджета Министерства обороны РФ лучше иметь небольшую компактную высокомобильную современную армию и флот. Полностью отказаться от "старья", которое, как ни модернизируй, таким и останется. Современным российским Вооруженным силам нужно не пушечное мясо, а пусть не многочисленное, но умелое воинство. Бюджет снабжения, оснащения и военной учебы войск и флота должен быть приемлемым для экономики государства и одновременно достаточным, чтобы обеспечивать высочайший уровень боеготовности", — делает вывод Александр Шарковский.