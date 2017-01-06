Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина.

Первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с авианосцем "Адмиралом Кузнецовым" — крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает агентство ТАСС.

Палубные истребители с "Адмирала Кузнецова" были задействованы российской военной авиацией в сирийском конфликте с 15 ноября прошлого года. С этим связаны две потери российской военной авиации: МиГ-29К, упавший при попытке сесть 13 ноября из-за отказа обоих двигателей, и Су-33, упавший 3 декабря с палубы авианосца из-за обрыва троса аэрофинишера, вызванного ошибкой пилота.

Сейчас в Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий". В состав группы входят крейсер "Адмирал Кузнецов", большие противолодочные корабли "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и фрегат "Адмирал Григорович".

В конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом заявил, что перемирие в Сирии создало возможности для сокращения российской группировки войск. Путин согласился с этим предложением.