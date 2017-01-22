"Он бизнесмен и будет торговаться", — вашингтонский знакомый с хорошими связями в политических кругах так охарактеризовал будущий стиль Дональда Трампа на международной арене.

Это, на первый взгляд, должно устраивать Москву. Российскому руководству было неудобно общаться ни с неоконсерваторами Буша, ни с администрацией Обамы, которая вечно колебалась между отстраненным наблюдением за событиями и взрывной активностью, полагает российский эксперт.