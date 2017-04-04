Женщину приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года — до достижения ее дочерью 14-летнего возраста. В ходе прений прокурор просил для подсудимой четыре года заключения.

По версии следствия, 18 июня 2016 года в 15:12 на пульт станции поступил звонок от 12-летнего ребенка, который просил о помощи. "Спасите нас, пожалуйста, мы в озере, тонем", — говорит мальчик на аудиозаписи, изъятой следствием.

Но Щербакова, дежурившая в тот день на приеме звонков в отделении скорой помощи Суоярвской больницы, в грубой форме ответила ребенку, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции, после чего бросила трубку. По данным СК, Щербакова не уведомила экстренные службы и скрыла факт звонка, не отразив его в журнале регистрации вызовов.

Инструкторы лагеря на Сямозере оказались неопытными практикантами

В ближайшее время перед судом предстанут собственник и директор "Парк-отеля Сямозеро" Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов и инструктор Валерий Круподерщиков. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц и оставление в опасности.

18 июня отдыхавшие в карельском лагере "Парк-отель Сямозеро" дети отправились вместе с инструкторами на водную прогулку. В походе участвовал 51 человек, включая четырех взрослых. На Сямозере начался шторм, и два каноэ с детьми опрокинулись. В результате погибли 14 школьников.