Власти России и Китая договорились о дальнейших контрмерах в связи с готовящимся размещением американской противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Об этом сообщают китайские государственные СМИ в пятницу, 13 января, со ссылкой на совместное заявление сторон.

В документе говорится, что эти меры будут направлены на защиту национальных интересов Москвы и Пекина, однако в чем конкретно они будут заключаться, не уточняется. Кроме того, РФ и КНР в очередной раз призвали США и Южную Корею отказаться от планов по размещению THAAD.

Российское министерство иностранных дел опубликовало 12 января отчет о российско-китайских консультациях, однако в нем нет упоминания о совместных контрмерах. В заявлении говорится только, что в ходе переговоров "было указано на деструктивный характер планов по размещению комплексов ПРО США THAAD на территории Республики Корея для региональной стабильности и безопасности" и "акцентирована необходимость коллективного поиска новой, конструктивной стратегии вывода ситуации из нынешнего тупика и урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова".

США и Южная Корея утверждают, что противоракетные системы направлены на сдерживание агрессии Пхеньяна, однако Россия и Китай считают, что мощный радар, используемый в системах THAAD, частично будет захватывать их территории и тем самым нарушать их национальные интересы.