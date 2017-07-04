"Параллельно с этим противостоящие стороны приступают к переговорам и утверждают общие принципы взаимоотношений. Они включают в себя неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную", — говорится в документе.

Кроме того, авторы заявления призвали международное сообщество поддержать вышеизложенную инициативу, открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова.

В то же время 4 июля северокорейские власти отчитались об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты. По данным Пхеньяна, ранее не испытывавшаяся ракета "Хвасон-14" пролетела 933 километра, достигла высоты 2802 километра и точно поразила цель через 39 минут после старта.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал запуск КНДР баллистической ракеты провокацией и заявил, что попросит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина занять "более конструктивную" позицию по Северной Корее.

"Северная Корея только что запустила очередную ракету. Этому парню (Ким Чен Ыну — прим. "Ленты.ру") больше нечем заняться в жизни? Трудно поверить, что Япония и Южная Корея будут терпеть это и дальше. Возможно, Китай сделает свой ход в отношении КНДР и покончит с этой ерундой раз и навсегда!" — написал в связи с этим в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

США требуют от КНДР прекращения ядерных и ракетных запусков. В частности, Вашингтон предупреждал о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.