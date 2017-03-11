По его словам, между сторонами "состоялось обсуждение рабочего уровня" данного рода вопросов, что позволило "обменяться первоначальными мыслями насчет того, каким образом может быть установлен такой канал в целях дальнейшего снижения риска конфронтации" на территории и в воздушном пространстве Сирии.

Он не стал уточнять подробности о первом раунде дискуссий относительно создания нового канала связи.

Ранее сообщалось, что целью канала будет углубленное обсуждение проблематики предотвращения инцидентов между вооруженными силами России и США в Сирии.