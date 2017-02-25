Министерство обороны России поддерживает идею возрождения военно-прикладных игр для подростков. Об этом в интервью Матч-ТВ заявил министр обороны Сергей Шойгу, в качестве примера приведя игру "Зарница".

Шойгу отметил, что в министерстве действительно хотели бы возродить в каком-то виде прикладные армейские игры. "В наше время это была игра "Зарница". Все ее помнят, вся страна в нее играла, все делали себе автоматы и пистолеты из подручных материалов. Но мы хотим в это вложить еще и некое патриотическое наполнение, чтобы у людей в памяти вместе с этими играми оседала история страны, история подвигов наших отцов и дедов", — сказал Шойгу.

Всесоюзная пионерская военно-спортивная игра "Зарница" была похожа на военные учения. В ходе игры пионеры делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. Игра являлась частью системы начальной военной подготовки школьников в СССР.

Цель "Зарницы" или ее аналога для старшеклассников "Орлята" зависела от возраста играющих. В самом простом варианте это была комбинация захвата флага противника и "убийства" противников при помощи срывания бумажных погон с игроков другой команды. В максимальном варианте игра превращалась в настоящие военные учения с привлечением бронетехники, дымовых шашек и взрывпакетов.