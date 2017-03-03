"Никаких жалоб и обращений от Пентагона или лично генерала Уолтерса о каких-то опасных сближениях с участием российских самолетов 10 февраля к нам не поступало. Если американские летчики во время полетов вблизи России ощущают сильное волнение при обнаружении в воздухе кого-то еще, кроме себя, — вряд ли это является проблемой российской стороны", — подчеркнул Конашенков.

Ранее в пятницу Уолтерс заявил, что 10 февраля произошло сразу четыре опасных сближения самолетов Воздушно-космических сил России и ВВС стран НАТО. В трех случаях с российской стороны, по его словам, участвовали фронтовые бомбардировщики Су-24, еще в одном — противолодочный самолет Ил-38.

В январе газета The Wall Street Journal сообщила, что в Пентагоне обвиняют летчиков ВКС России в опасных сближениях в небе над Сирией и пренебрежительном отношении к положениям меморандума о безопасности полетов. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал обвинения в адрес российских пилотов надуманными.