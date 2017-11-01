Гражданин Черногории Анание Никич, обвиняемый на родине в причастности к попытке госпереворота в октябре 2016 года, получил в России политическое убежище, сообщает черногорское издание Pobjeda со ссылкой на министерство юстиции в Подгорице.

Сообщается также, что о предоставлении Никичу убежища черногорскую сторону уведомила российская Генпрокуратура.

Никич был объявлен в розыск после несостоявшейся попытки государственного переворота в Черногории. Как полагает следствие, Никич занимался вербовкой граждан, включая иностранных, для работы на российскую разведку. В июне 2017 года черногорский суд утвердил обвинение Никичу.

Осенью 2016 года прокуратура Черногории объявила о предотвращении попытки госпереворота и покушения на тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича. По данным правоохранительных органов, в группу заговорщиков, помимо сербских националистов, входили и два агента российской разведки — Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Москва официально отвергла любую причастность к организации путча.