"Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли налаживания отношений, процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказе от попыток санкционного диктата", — сказал Песков.

Он отметил, что Россия заинтересована в улучшении отношений с США, однако пока, по его словам, стороны "далеки от этого идеала". Отвечая на вопрос об ответных санкциях России против США, пресс-секретарь президента сказал, что Вашингтон сам решит, кто из сотрудников американской дипломатической миссии должен будет покинуть страну. Среди этих людей будут и принятые на работу граждане России.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Россия отзовет 755 сотрудников дипмиссии США.

"Речь идет не чисто о дипломатах, потому что такого количества [американских] дипломатов [в России] нет. Речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, и о принятых на месте, то есть российских гражданах, которые там работают", — пояснил Песков.

Он сказал, что было бы негуманно и некорректно требовать высылки сотрудников американской дипмиссии в те сроки, которые предоставил Вашингтон в конце декабря российским дипломатам. Именно поэтому сотрудники американской дипмиссии должны покинуть Россию до 1 сентября.

Пресс-секретарь президента также ответил, почему Россия решила ввести санкции против США еще до того, как президента Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях, одобренный Конгрессом. Песков объяснил, что, согласно американскому законодательству, если Конгресс принимает законопроект и его одобряет Сенат, значит, "чисто механистически, в дальнейшем, фактически, автоматом этот законопроект примет форму закона, даже если президент США его не подпишет".

"Поэтому, собственно, было нечего ждать, все было достаточно очевидно", — сказал Песков.