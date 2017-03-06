В России Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец, ранее осужденной за репост в соцсетях ролика о развращении ребенка. Суд постановил оправдать Чудновец и освободить ее из колонии. Таким образом, удовлетворена кассация заместителя генерального прокурора РФ, сообщает ТАСС. Заседание проходило в закрытом режиме.

По словам адвоката Чудновец Алексея Бушмакова, его клиентка выйдет на свободу после того, как колония получит оригинал решения суда. "По закону это семь дней, но, я думаю, к 8 марта нужно сделать девушке такой подарок", — выразил надежду Бушмаков.

Адвокат Мария Кирилова добавила, что Евгения Чудновец имеет право на реабилитацию: она может запросить ее через суд, если сочтет нужным, поскольку была незаконно осуждена и содержалась под стражей в течение длительного времени, сообщает Znak.com.

Гражданский муж осужденной Андрей Мясников заявил, что "четыре месяца я жил этим и ждал этого. Евгения верила, что ее оправдают, я общался с ней вчера. Благодаря общественной поддержке все это произошло". По его словам, Чудновец "имеет право на извинения прокурора от лица государства с вытекающими отсюда последствиями, чтоб компенсировать все ее страдания", передает "Интерфакс".

В августе 2015 года Чудновец сделала в социальной сети "В контакте" репост короткого видео с обнаженным малолетним мальчиком, над которым воспитатели детского лагеря совершали действия сексуального характера. Видеоролик лег в основу уголовного дела против обидчиков ребенка, приговоренных в итоге к трем и шести годам лишения свободы, сообщает Deutsche Welle.

Изначально видеоролик с издевательством над ребенком опубликовал пользователь с ником Валерий Лиса, за которым скрывался местный предприниматель Эрнст Данелян. Знакомые Чудновец рассказали, что предпринимателя злило все, связанное с ее именем, а началось все якобы с того, что девушка не ответила на его ухаживания, пишет "Новая газета".

8 ноября 2016 года Катайский суд признал Евгению Чудновец виновной в "распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и приговорил ее к шести месяцам колонии (позднее срок наказания был сокращен до пяти месяцев). Защита настаивала, что своими действиями подсудимая хотела привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика.

После вынесения приговора воспитательница была этапирована из СИЗО Екатеринбурга в ИК-6 Нижнего Тагила. В начале января 2017 года Чудновец поместили в карцер за то, что она закрывала ноги одеялом, находясь в камере.

23 февраля этого года Генпрокуратура РФ попросила отменить приговор Чудновец "за отсутствием состава преступления". Предыдущие кассационные представления на приговор со стороны защиты подсудимой и прокуратуры были отклонены. Срок наказания Чудновец истекал 7 апреля 2017 года.