В ходе тестов маневрирующий спутник отстыковался от околоземной платформы "Космос-2519", запущенной 23 июня. Аппарат, поменяв орбиту, вернулся к платформе и осмотрел ее, сообщает газета со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате испытаний по управлению маневрирующим военным спутником были протестированы наземные и орбитальные средства связи, проверены методики баллистических расчетов и программное обеспечение. Также подтверждена возможность автоматической отстыковки спутника от платформы, дистанционного управления его полетом и использования бортового оборудования.

Подобные спутники-убийцы, в перспективе предназначенные не только для наблюдения за другими аппаратами, но и их перехвата, станут важным элементом российской орбитальной группировки, выполняя сдерживающую роль в космической военной гонке, пишут "Известия".

По словам независимого военного эксперта Валерия Мухина, "в случае глобального конфликта чрезвычайно важно уничтожить спутниковую группировку противника, чтобы лишить его связи, навигации и возможности вести разведку, поэтому появилась идея создания таких истребителей. В СССР, например, проводились испытания, в ходе которых один спутник подлетал к другому и взрывался, поражая цель осколками. После этих экспериментов даже были попытки создавать бронированные спутники".

Главная задача орбитальных "инспекторов" — установить предназначение аппаратов, размещаемых потенциальным противником на орбите. По внешнему виду объекта, его конструкции, по расположению оборудования можно сделать предположения о его предназначении. Спутник-инспектор может совмещать функции осмотра с функциями истребителя: подошел, осмотрел, выпустил ракету, отошел.

Эксперт подчеркнул, что спутники-истребители понадобятся России только в случае конфликта, а работы для инспекторов хватает и в мирное время.

"Такому аппарату необходима способность активно маневрировать между орбитами, именно это военные сейчас отрабатывают в ходе испытаний. Наличие у нас такой системы станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных противников. Они будут знать, что РФ может проверить, соответствует ли функционал их аппаратов заявленному", — сказал Мухин.

Идея создать спутники-истребители родилась еще во времена противостояния США и СССР. Например, в СССР существовала программа ИС — "Истребитель спутников". Ее задачей было выведение из строя в угрожаемый период космических аппаратов американской системы предупреждения о ракетном нападении. Но тогда аппараты ИС стоили дороже, чем объект воздействия.

Проекты по созданию космических аппаратов, способных по команде с Земли менять свою орбиту и сближаться с другими космическими объектами, реализуют также США и Китай.