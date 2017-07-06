"Все должны отдавать себе отчет, что санкциями проблему не решить. Мы ее таким образом только загоняем в тупик, — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по КНДР. — Санкции не могут быть панацеей. История показала. Поэтому здесь нужно искать политический выход. Идти по пути креативной дипломатии. Мы предлагаем наладить работу на коллективной основе". (Цитата по ТАСС.

Россия считает "неприемлемыми попытки экономического удушения Северной Кореи", подчеркнул российский дипломат.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании Совета, заявила, что американская сторона намерена в ближайшие дни передать на рассмотрение СБ ООН проект резолюции в ответ на проведенное на этой неделе испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. Постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт призвал Совбез незамедлительно начать работу над новой резолюцией.

Сафронков также высказался против применения военных мер для решения ситуации на Корейском полуострове. По его словам, Россия призывает к "скорейшему перезапуску диалога по всеобъемлющему решению проблем Корейского полуострова". Он назвал неприемлемыми "любые попытки" силового решения ситуации вокруг КНДР, а также призвал учитывать "озабоченности КНДР угрозами своей безопасности".

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".

Зампостпреда РФ представил членам Совбеза суть совместной инициативы Москвы и Пекина. Она предполагает замораживание ракетно-ядерной программы КНДР в ответ на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи, а также возобновление переговоров на основе отказа от агрессии и стремления к денуклеаризации Корейского полуострова.

Призываем все государства поддержать вышеизложенную инициативу, открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова", — сказал дипломат.

Он также напомнил о негативном отношении РФ к развертыванию в регионе американской противоракетной системы THAAD.