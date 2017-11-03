3 ноября МИД Канады ввел санкции против 30 граждан России после принятия "закона Сергея Магнитского". По словам Захаровой, Москва неоднократно предостерегала власти Канады от попыток оказания санкционного давления на Россию.

"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений", — отметила представитель МИДа.

Захарова подчеркнула, что в подобных условиях российские власти вынуждены отвечать.

"Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений", — добавила она.

19 октября в Канаде официально вступил в силу закон о санкциях против иностранных чиновников, допустивших нарушения прав человека или замешанных в коррупции, именуемый также "законом Сергея Магнитского".