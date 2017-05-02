Конкуренты Путина имеют в обществе гораздо более низку поддержку. Согласно соцопросу, если бы выборы президента РФ проходили сейчас, то лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский получили бы по 3%, а министр обороны Сергей Шойгу и лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный — по 1%.

При этом около половины респондентов (42%) еще не определились с участием в выборах или с кандидатом, за которого голосовать, пишет газета "Коммерсантъ". Соцопрос показал, что за год до выборов президента, 19% россиян пока не знают, за кого будут голосовать, 10% не решили, пойдут ли они на выборы, а 13% точно уверены, что не станут голосовать.

"В этих вопросах люди обычно определяются за две недели до голосования, а пока кампания началась только для администрации президента и для партий", — поясняет директор "Левада-центра" Лев Гудков.

Для сравнения: в апреле 2015 года неопределившихся среди россиян было 25%, а за Владимира Путина на выборах были готовы проголосовать 62%.

Представитель КПРФ Сергей Обухов предположил, что в 2015 году был эффект "крымского консенсуса", который уже снижается. Коммунист считает, что сценарий "вождь и осажденная крепость" может быть задействован и перед предстоящими выборами, но вряд ли он окажется столь же удачным.

По данным "Левада-центра", лишь 22% россиян хотят, чтобы через год Владимира Путина "на посту президента сменил другой человек", а 64% — чтобы он "вновь был избран" президентом.

Как отмечают эксперты, ситуация не изменится до тех пор, пока в России не появится сильный публичный политик, но таких в стране нет. Нынешние известные политики на выборах получат по нескольку процентов от "электората своих партий" и тех, кто готов проголосовать за кого угодно, лишь бы не за Путина. Однако для того, чтобы конкурировать с действующим президентом, этого будет явно недостаточно.

В конце марта аналогичный опрос проводил ВЦИОМ. Согласно исследованию центра, работу Владимира Путина на посту президента одобряет 81% респондентов, почти 70% готовы прийти на президентские выборы, а 52% опрошенных заявили, что точно будут голосовать.

Таким образом, с реализацией "формулы 70/70" (70% явки и 70% голосов за Владимира Путина) у Кремля к настоящему моменту возникают проблемы. В администрации президента уже приступили к разработке мер для повышения явки, однако независимые эксперты сходятся во мнении, что политтехнологии не могут дать повышение явки более чем на 10%. Обеспечить нужную Кремлю явку может только наличие качественного участника выборов, сообщает Newsru.com.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили, в частности, Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Российский лидер Владимир Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах, когда "время созреет".