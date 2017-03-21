Карталинский городской суд Челябинской области вынес приговор жителю Москвы, который попытался незаконно переправить через границу с Казахстаном средний танк Т-34-85 1945 года выпуска.

Суд определил контрабандисту наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Сам танк времен Второй мировой войны, являющийся предметом культурной ценности, конфискован и обращен в пользу государства, сообщает "Урал-пресс-информ" со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.

В ходе расследования преступления установлено, что москвич приобрел у гражданина Латвии за 20 000 евро музейный экспонат — танк Т-34-85 (он является культурной ценностью в России). Злоумышленник переправил его грузовым поездом в РФ, задекларировав как предмет исторического коллекционирования. Затем он оформил новый договор продажи танка за 230 000 евро в Казахстан. Бизнесмен не стал запрашивать разрешения на вывоз из России культурных ценностей, чтобы не платить крупную сумму таможенной пошлины.

Но провести сделку ему не удалось. Танк был обнаружен пограничным нарядом при досмотре железнодорожного состава, направлявшегося через российско-казахстанскую границу в железнодорожном пункте пропуска "Карталы". В отношении продавца танка было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду культурных ценностей").

В пресс-службе регионального УФСБ, комментируя курьезный случай, отметили, что советский средний танк Т-34-85 был принят на вооружение Красной армии постановлением ГКО N5020сс от 23 января 1944 года и являлся завершающей модификацией танка Т-34. После окончания войны эта модель составляла основу танковых войск Советской армии вплоть до середины 1950-х годов.